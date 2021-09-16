Instagram'ın Psikolojik Zararları Gizli Tutulmuş!

Yeni edinilen bilgilere göre Facebook'un Instagram'ın psikolojik zararları hakkında başından beri bilgisi varmış ancak hem bu bilgileri saklamış hem de konu ile ilgili hiçbir somut adım atmamış.

Wall Street Journal tarafından aktarılan yeni bilgilere göre Facebook, en az son 3 yıldır sosyal medya platformunun gençlere olan zararının farkındaydı. Araştırmacıların düzenli olarak son derece endişe verici istatistikler ortaya çıkarmasına rağmen bunlar gizli tutulup görmezden gelindi.

Instagram'ın Psikolojik Zararları Sanılandan Daha Yıkıcı

Çoğu sosyal medya kullanıcısı, Instagram'ın "mükemmel yaşam tarzı" veya "mükemmel vücut" gibi yanılsamalarına kapılmanın çok iyi bir fikir olmadığını bilir. Bu yanılsamalara kapılmak, insanlar üzerinde genellikle tatmin eksikliğine yol açar. Bu gruba dahil olanları iyi hissettirecek en iyi yol çoğunlukla beğeni, yorum ve benzeri etkileşimlerden geçer.

Sosyal medya platformundan ne zaman uzaklaşmak gerektiğini bilmek, bu gibi sorunların önüne geçmede etkili bir yöntem olsa da bu ne yazık ki çoğu kullanıcı için bir seçenek değil. Şu anda Instagram'ın yanılsamalarına karşı oldukça savunmasız olan bir grup kullanıcı bulunuyor. Bu gruba dahil olan genç kitle, Instagram'ın aldatmacalarına kanarak gerçekçilikten uzak hayatlarla kendi hayatının uzaktan yakından alakasının olmadığı düşüncesinin esiri olabiliyor.

Yakın bir zamanda ortaya çıkarılan belgelere göre Facebook da bunu başından beri biliyordu ama iddiaya göre sorunu çözmek için o zamandan bu zamana kadar sorunu çözüme kavuşturmaya yönelik herhangi bir adım atmadı.

Wall Street Journal'ın paylaştığı bilgilere göre Facebook, bunu en az son 3 yıldır biliyordu. Platformunun gençlere verdiği zararın farkındaydı, araştırmacılar düzenli olarak Instagram'ın olumsuz yanlarını öne çıkaran araştırmalar yapıyordu ama bunlar gizleniyordu. En nihayetinde bütün bunlar görmezden gelindi.

Geçmişteki araştırmalardan elde edilen verilerle Instagram'ın psikolojik zararlarını çok net bir şekilde ortaya koyuldu. Örneğin 2019'a ait bir veriye göre her üç genç kızdan biri için kendini beğenmemek giderek daha büyük bir sorun haline geliyor.

Instagram'ın Gençler Üzerindeki Olumsuz Etkisi Neden Gizlendi?

2020'de paylaşılan başka bir veri de genç kızların yüzde otuz ikisinin kendini beğenmemesi ve bunun sonucunda kendini kötü hissetmesi halinde Instagram'ın kendilerini daha kötü hissettirdiğini gösterdi. Araştırmalarda öne çıkan başka bir nokta da gençlerin depresyon oranındaki artış için Instagram'ı suçlaması oldu.

Farklı bir araştırmada da intihar düşüncesi ile mücadele eden gençlerin (İngiliz gençlerin %13'ü, Amerikalı gençlerin %6'sı) bu düşüncesinin kaynağının Instagram'da başka bir şey olmadığı ortaya çıkarıldı.