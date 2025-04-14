Intel, Pazarı Tek Başına Yönetmek İçin Kolları Sıvadı!

Intel, yapay zeka ve robotikte kullanılan Altera çip işinin %51'ini Silver Lake'e sattı. Intel CEO'su Lip-Bu Tan, bu hamlenin şirketin odaklanma stratejisinin bir parçası olduğunu söylüyor.

Altera, FPGA (Programlanabilir Kapı Dizileri) adı verilen ve yapay zeka, iletişim, savunma gibi alanlarda kullanılan özel çipler üretiyordu ve Intel, Altera'yı 2015'te 16.7 milyar dolara satın almıştı. Şimdi ise hızlı büyüyen bu pazarı daha bağımsız yönetmek için adım attı.

Intel'in Borç Yükü Hafifledi

Bir analist yorumuna göre bu anlaşma; Intel'in borç yükünü hafifletirken, Altera'nın büyümesini hızlandıracak. Silver Lake, teknoloji odaklı yatırımlarıyla tanınan bir özel sermaye devi olarak biliniyor.

Daha evvel Skype, Twitter ve Airbnb gibi şirketlere yatırım yaparak gündeme gelmişti. Altera'nın operasyonel bağımsızlık kazanacak olması, şirketin daha hızlı karar alabileceği ve inovasyona odaklanabileceği demek. Altera şu an altın değerinde; zira 2029'a kadar FPGA pazarının 25.8 milyar dolara ulaşması bekleniyor ve Intel için bu çok önemli bir yatırım.

Yapay zeka ve robotikte FPGA çipleri kritik rol oynuyor ve Intel, %49 hisseyi elinde tutarak bu pastadan pay almaya devam edecek.

Intel Daha Çok İşlemci Yapacak

Silver Lake desteğini alan Altera'nın yeni ürünler çıkarması an meselesi. Böylece Intel, diğer konular hakkında endişelenmesine gerek kalmadan kendi pazarına, yani işlemci üretimine daha fazla odaklanabilecek.

Yeni CEO Raghib Hussain liderliğinde Altera'nın yapay zeka ve otonom sistemlerdeki çiplere daha fazla yatırım yapması bekleniyor. Ayrıca, Intel'in 2023'te planladığı halka arz (IPO) da bu satışla birlikte yeniden gündeme gelebilir.

Sizce Intel'in bu hamlesi FPGA pazarındaki rekabetin artmasına neden olur mu? Yorumlarda buluşalım.