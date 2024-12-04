Nvidia'ya Meydan Okuyan Yeni Intel Arc Battlemage Serisi B580 ve B570 Modelleri

Intel, yeni nesil GPU mimarisi Battlemage ile sahneye çıktı ve ilk iki modelini duyurdu: Arc B580 ve Arc B570. Bu iki ekran kartı, hem teknik özellikleriyle hem de fiyatlarıyla dikkat çekiyorken ayrıca Nvidia model ekran kartlarına da meydan okumaya hazırlanıyor. Peki bu yeni modeller kaç dolardan satılıyor? Özellikleri ne? Gelin detaylıca inceleyelim...

Battlemage Arc B580 Ekran Kartı Özellikleri ve Fiyatı

Intel, bu seride "Battlemage" (BMG) kod adlı yeni mimarisini kullanıyor. Bu kapsamda tanıtılan ilk model B580 kodlu ekran kartı. Bu kart, 12GB VRAM (192-bit, 456GB/s bant genişliği) ve 20 adet Xe2 çekirdeği ile birlikte geliyor.

Modelin 180 Watt'lık TDP'si (Thermal Design Power - Isıl Tasarım Gücü) bulunuyor ve tek bir 8-pin güç bağlantısıyla geliyor.

Bu modelin çıkış tarihi 13 Aralık 2024.

B580 GPU, 250 dolardan satışa çıkacak.

Battlemage Arc B570 Ekran Kartı Özellikleri ve Fiyatı

Bir alt model B570 ise bir tık daha düşük özelliklerle geliyor. Xe2 Çekirdekleri 18 adet ve 10GB VRAM'e (160-bit, 380GB/s bant genişliği) sahip. 150Watt TDP ve aynı şekilde tek bir 8-pin güç bağlantısıyla geliyor.

Her iki kart da aynı BMG-G21 çipi üzerine kurulu ancak farklı seviyelerde optimizasyon sunuyor.

Bu modelin çıkış tarihi 16 Ocak 2025.

B570 için 220 dolar fiyat biçildi.

Nvidia Telaşlansa İyi Olur: Performansıyla Göz Dolduruyor

Intel’in verdiği verilere göre, B580, önceki nesil Arc A750’ye kıyasla %24 daha hızlı. Üstelik, fiyatı A750 ile aynı.

Daha da iddialı bir karşılaştırma ise Nvidia RTX 4060’a karşı. B580, RTX 4060’tan %10 daha hızlı, üstelik daha uygun fiyatlı ve daha fazla VRAM’e (12GB) sahip.

Ek olarak yeni Xe2 mimarisi, önceki nesil Alchemist’ten (Xe) çok daha verimli: %50 daha yüksek watt başına performans ve %70 daha hızlı çekirdek performansı sunuyor.

Yazılım Tarafında Büyük Güncelleme

Yalnızca donanımı değil yazılım tarafını da güçlendirmeye gayret eden Intel yeni XeSS 2 teknolojisini, Nvidia’nın DLSS ve Reflex özelliklerine rakip olsun diye geliştirdi.

Bu teknoloji:

Görüntü yükseltme (super resolution),

Kare oluşturma (Frame Generation) ,

, Düşük gecikme modu (Low Latency) gibi yenilikler sunuyor.

Modellerden nasibini alacak ilk büyük yapımlar ise şöyle: F1 24, Assassin’s Creed: Shadows ve Harry Potter: Quidditch Champions