Intel'in Yeni İşlemcileri Performansıyla Apple'ın M5'ini Geride Bıraktı! Pil Ömrü Özellikle Şaşırttı

Apple'ın işlemci pazarındaki liderliği tehlikede. Bir süredir M serisi işlemcili Mac modelleriyle PC pazarını altüst eden şirket, Intel'in yeni Core Ultra Series 3 işlemcilerinin gerisinde kaldı. Wired yazarı Luke Larsen'ın yaptığı testlere göre, Intel Core Ultra X7 358H ve Intel Core Ultra X9 388H kullanan Windows laptoplar, Apple'ın M5'li MacBook Pro'sunu geride bırakmayı başardı.

Intel Core Ultra X9 388H'ın Performansı Apple'ın M5'ini Geride Bıraktı

Apple'ın M5 işlemcili MacBook Pro'su muhtemelen satın alabileceğiniz en iyi bilgisayarlardan biri. Pil ömrü, ısı ve performans gibi pek çok alanda harika olan bu bilgisayarın en büyük problemi ise ciddi bir rakibinin olmaması ya da en azından yakın zamana kadar öyleydi.

Görünüşe göre bir süredir pazar payı kaybeden ve finansal açıdan zor günler geçiren Intel, dizüstü bilgisayar pazarındaki hakimiyetini yeniden sağlamak için kolları sıvamış durumda. Şirketin CES 2026'da tanıttığı Core Ultra Series 3 işlemcilerin performansı da bunu kanıtlar nitelikte.

Buna göre Intel Core Ultra X7 358H işlemcili MSI Prestige 14 Flip ve Intel Core Ultra X9 388H işlemcili 16 inç Lenovo IdeaPad, Apple'ın M5 işlemcisini kullanan MacBook Pro ile karşı karşıya getirildi. Yapılan üç testin ikisinde kazanan Intel'in X9 388H'ı oldu

Cinebench 24'ün çoklu çekirdek testinde Intel'in Core Ultra X9 388H'ı 285 puan alırken, Apple M5'i 922 puanda kaldı. 3DMark Steel Nomad Light testinde ise Intel 5883 puana ulaşırken, M5 5077 puan aldı. Tekli çekirdekte Apple rakiplerine karşı üstünlüğünü korumayı başardı.

Processor Cinebench 24 Tekli Çekirdek Cinebench 24 Çoklu Çekirde 3DMark Steel Nomad Light Core Ultra X9 388H 130 1285 5883 Core Ultra 7 258V 115 455 2621 Apple M5 199 922 5077 Apple M4 Pro 165 1493 7974 Apple M4 172 855 3389 Snapdragon X Elite (X1E80100) 105 826 1904

Bu durum Intel'in uzun bir aradan sonra performans lideri olmasına neden oldu. Ancak bu durum çok uzun sürmeyecek. Tabloda da görebileceğiniz üzere Apple'ın M4 Pro işlemcisi, tüm testlerde hala lider durumda. Her ne kadar Intel Core Ultra X9 388H, baz modelin önünde olsa da asıl "rakibi" olan M4 Pro'nun hala gerisinde.

Üstelik bu fark çok yakında daha da açılacak. Bildiğiniz üzere Apple, çok yakında M5 Pro ve M5 Max işlemcili Mac modelleriyle karşımıza çıkacak. Söz konusu cihazların her biri M4 Pro'nun da üzerinde bir performansa sahip olacak. Yani Intel doğru bir yolda ilerlese de hala rakipleri ile arasındaki farkı tam anlamıyla kapamış değil.

Belirtmekte fayda var ki ilerleme sadece sentetik performans testlerinde karşımıza çıkmıyor. Pil performansı da önemli ölçüde artmış durumda. Yine Larsen'ın testlerinde göre Intel Core Ultra X9 388H işlemcili 16 inç Lenovo IdeaPad, 20 saatin üzerinde video oynatma süresi sunabiliyor. Bu, Intel'in hem performans hem de pil ömründe ilk kez MacBook Pro'ya gerçek bir rakip olduğunu gösteriyor.