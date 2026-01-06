Intel, Windows Laptoplarda 27 Saat Pil Ömrü Sunan Yeni İşlemcilerini Tanıttı

CES 2026, en yeni teknolojilere sahne olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda sunum yapan son şirket ise Intel oldu. Bir süredir finansal açıdan zor durumda olan şirket, yeni nesil mobil işlemci ailesi Core Ultra Seri 3'ü resmen duyurdu. Intel'in en yeni üretim teknolojisi olan Intel 18A süreciyle geliştirilen işlemciler, özellikle enerji verimliliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Intel Core Ultra Series 3 İşlemciler Tanıtıldı

Intel'in Windows laptoplara güç verecek olan yeni nesil işlemci ailesi tanıtıldı. Core Ultra Series 3, yüksek performans ve uzun pil ömrüne ihtiyaç duyan kullanıcılar için geliştirildi. Bu doğrultuda standart versiyonların yanı sıra yanı sıra yeni "Core Ultra X9" ve "Core Ultra X7" sınıflarını da bünyesinde barındırıyor.

X-Serisi (Yüksek Performans & Oyun Odaklı)

Intel Core Ultra X9 388H

Intel Core Ultra X7 368H

Intel Core Ultra X7 358H

Core Ultra 9 ve 7 Serisi

Intel Core Ultra 9 386H

Intel Core Ultra 7 366H

Intel Core Ultra 7 365

Intel Core Ultra 7 356H

Intel Core Ultra 7 355

Core Ultra 5 Serisi

Intel Core Ultra 5 338H

Intel Core Ultra 5 336H

Intel Core Ultra 5 335

Intel Core Ultra 5 325

Intel Core Ultra 5 332

Intel Core Ultra 5 322

Teknik X7 ve X9 işlemciler, 16 adede kadar CPU çekirdeği ve 12 adede kadar Xe grafik çekirdeği ile yapılandırılmış durumda. Performans açısından bakıldığında, aynı anda birçok program çalıştırırken yüzde 60 daha hızlı çalışıyor. Oyunlarda ise yüzde 77'ye kadar daha akıcı ve hızlı bir deneyim sunuyor.

Basitçe söylemek gerekirse, bu işlemciler hem günlük kullanımda hem de oyunda eski nesle göre çok daha güçlü. Performans artışına rağmen enerji verimliliği korunarak pil ömründe önemli kazanımlar elde edilmiş. Intel'in paylaştığı verilere göre, Core Ultra Series 3 platformu belirli kullanım senaryolarında 27 saate kadar pil ömrü sunabiliyor.

Intel Core Ultra Series 3 işlemcilerinin en önemli özelliği, yapay zeka uygulamalarını doğrudan cihazın içinde çalıştırabilmesi. İşlemcideki özel yapay zeka birimi (NPU) tek başına saniyede 50 trilyon işlem yapabiliyor. İşlemciyi oluşturan tüm bileşenler birlikte çalıştığında ise bu güç saniyede 180 trilyon işleme kadar çıkıyor.

Bu güç artışı özellikle yapay zeka uygulamalarında büyük fark yaratıyor: büyük dil modelleri 1.9 kat, görsel ve dil işleyen modeller ise 4.5 kat daha hızlı çalışıyor. Sonuç olarak kullanıcılar, harici bir ekran kartına ihtiyaç duymadan karmaşık yapay zeka programlarını doğrudan bu işlemci ile çalıştırabilecek.

Intel Core Ultra Series 3 işlemcili laptop modelleri halihazırda tanıtılmaya başladı. Samsung, Acer ve daha pek çok üretici kendi modellerini Core Ultra Series 3 işlemcili modellerini CES'te sergiledi.