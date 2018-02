Intel’den Oyun Ayarlarını Optimize Eden Yeni Ekran Kartı Sürücüsü

Intel’in entegre ekran kartı işlemcisi için geliştirdiği yeni sürücüler, oyun ayarlarını optimize ederek oyun performanslarında iyileştirme sağlıyor. Intel’in geliştirdiği bu yeni özellik Nvidia’nın GeForce Experience özelliğine benziyor. Bu özellik sayesinde bir PC’deki veya dizüstü bilgisayardaki oyunlar en iyi şekilde çalışması için ayarlanıyor.

Normalde bağımsız bir ekran kartına sahip olmayan bir bilgisayarda (buna dizüstü bilgisayarların çoğu da dahil) oyun oynamak epey can sıkıcıdır çünkü çözünürlük ve görsellikle ilgili pek çok ayarlama yapmak gereklidir. İşte tam da bu noktada Intel’in grafik driver’ları bu ayarları sizin için otomatik olarak yapıyor ve size sadece oyunu oynamak kalıyor. Intel’in bu yeni özelliği, 6. nesil Skylake ve daha üst işlemci modelleriyle (Radeon RX Vega grafiklerine ev sahipliği yapan Kaby Lake G serisi dahil) uyumlu olarak çalışıyor ve özellikle Dell ve HP marka dizüstü bilgisayarlara üst düzey oyun performansı vaat ediyor.

Oyun ayarlarını otomatik olarak optimize eden bu özellik şimdilik Beta aşamasında bulunuyor ve tüm oyunlar için geçerli değil. Şu anda sınırlı sayıdaki oyun için geçerli olan bu özellik şu oyunlarda kullanılabiliyor: Battlefield 1, Battlefield 4, American Truck Simulator, Call of Duty WWII, Destiny 2, Dota 2, Grand Theft Auto V, League of Legends, Overwatch ve World of Tanks. Eğer siz de Intel Graphics HD 620 veya daha üst model bir grafik birimine sahipseniz ve bu oyunları optimum performansla oynamak istiyorsanız, Intel’in yeni sürücü güncellemesini yapmanız faydalı olabilir. Intel'in en yeni grafik sürücüsünü şirketin web sitesinden indirebilirsiniz.

Iris Pro grafiklerine ev sahipliği yapan işlemcilerde ise yukarıdakilere ek olarak daha fazla oyun optimize edilebiliyor. Bunlar: Kingdom Come: Deliverance, Street Fighter V: Arcade Edition ve Metal Gear Survive oyunları. Ayrıca Intel, yakın zamanda optimize edilebilen oyun sayısını arttıracaklarını da açıkladı. Böylece, Age of Empires: Definitive Edition, Final Fantasy XII: The Zodiac Age HD gibi oyunlar da optimize edilebilecek.