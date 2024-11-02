Intel Bir Pazarı Daha Terk Ediyor: Arc Serisinin Geleceği Belirsiz

Son dönemde finansal sıkıntılarla dikkat çeken Intel, harici ekran kartı pazarından çıkma sinyalleri veriyor. Üçüncü çeyrekte beklentileri aşarak 13,3 milyar dolar gelir elde eden şirket, buna karşın 16,6 milyar dolarlık bir kayıp açıkladı.

Arc Serisine İhtiyaç Olmayabilir

CEO Pat Gelsinger’ın, “Gelecekte harici grafik çözümlerine daha az ihtiyaç olacak.” açıklaması, Arc serisi ekran kartlarının geleceği hakkında soru işaretleri doğurdu.

Ayrıca, Intel’in Lunar Lake serisi dizüstü işlemcilerinde entegre RAM kullanma planından da vazgeçtiği bildirildi. Bu stratejinin finansal açıdan hata olduğunu belirten Gelsinger, şirketin benzer bir adım atmayacağını ifade etti.

Qualcomm, Intel'in Çip Birimini Satın Almak İstiyor

Intel’in gündemindeki bir diğer önemli gelişme ise Qualcomm’un Intel’in çip tasarım birimini satın alma planı. Snapdragon X işlemcileriyle PC pazarına iddialı bir giriş yapan Qualcomm, Intel’in kaynaklarıyla konumunu güçlendirmek istiyor. Ancak kaynaklar, Qualcomm’un bu alımı ABD seçimlerinden sonra gerçekleştirmeyi planladığını belirtiyor.

Yarışta Apple ve Qualcomm öne çıkarken, ABD merkezli olması sebebiyle Intel’in Samsung’a satılma olasılığı düşük görülüyor.