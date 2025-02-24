Intel'in 18A Hamlesi: Çip Dünyasında Yeni Bir Sayfa mı Açılıyor?

Intel'in çip üretiminde yepyeni bir döneme hazırlanıyor. Intel'in tasarım ve dökümhane ekibi, TSMC ve Samsung gibi devlerle kapışabilmek için bu işe bayağı bir umut bağlamış durumda.

Intel'in 18A dediği şey aslında 1.8 nanometreye denk gelen bir işlemci üretim teknolojisi. Yani bildiğiniz minicik bir kare. Bu yeni süreç, Intel 3'e göre %30 daha fazla çip yoğunluğu ve watt başına %15 daha iyi performans vaat ediyor. Kısacası daha küçük alanda daha çok güç veriyor, hem de pili daha az tüketiyor.

Şirket, dökümhane işini toparlayıp rakiplerine kafa tutmak istiyor. Eğer bu iş tutarsa, Intel'in eski şaşalı günlerine geri dönmesi hayal değil.

Intel 2025'te Şov Yapacak

Panther Lake adında yeni nesil dizüstü işlemciler ve Clearwater Forest adlı sunucu CPU'ları bu teknolojiyle üretilecek. İkisinin de 2025 bitmeden piyasada olması bekleniyor. Yani bu yıl Intel için oldukça hareketli geçecek gibi.

Bu yeni teknolojinin en iyi yanı; Intel'in PowerVia diye bir özellik geliştirmiş olması. Bu, çipin güç dağıtımını tamamen değiştiren bir sistem. Normalde çipin ön yüzünde olan metaller ve bağlantılar, artık arkasına taşınıyor. Üstelik nanoskala seviyesinde silikonun içinden geçen bağlantılar (through-silicon vias) kullanılıyor. Bu ne işe yarıyor derseniz, güç performansını %4 civarında artırıyor ve çipin içindeki standart hücre kullanımını %5-10 arası yükseltiyor. Yani hem daha verimli hem de daha sıkı bir tasarım.

Bir de RibbonFET var. O da Intel'in Gate-All-Around (GAA) transistör teknolojisi. Bu sistem, elektrik akımını çok daha iyi kontrol ederek enerji sızıntılarını azaltıyor. Çipler küçüldükçe bu sızıntılar ciddi bir sıkıntıya yol açıyor ama RibbonFET sayesinde Intel bu sorunu büyük ölçüde çözecek gibi görünüyor.

Intel A18 vs. TSMC N2 Karşılaştırması

Peki Intel'in 18A’sı ile TSMC'nin N2'si nasıl karşılaştırılıyor? Bazı raporlar, Intel'in performans konusunda önde olabileceğini, ama TSMC'nin çip yoğunluğunda liderliği kaptığını söylüyor. Yani Intel, bazı işlerde TSMC'yi sollarken, TSMC de daha fazla transistörü aynı alana sığdırabilir.

Ama Intel'in avantajı şu: Pazara TSMC'den önce ulaşacak gibi görünüyor. Bu da ona ciddi bir zaman kazandırabilir.

Eğer 18A başarılı olursa Intel için resmen zafer çanları çalacak. Şirket geçen yıl 13 milyar dolarlık dev bir zarar açıklarken, TSMC 41 milyar dolar kârla kasasını doldurdu.

Intel'in bu mali çalkantıları ve ABD'nin yerli çip üretimi konusundaki baskıları, bir ara "TSMC, Intel'i kurtarır mı?" dedikodularını bile çıkardı. Ama 18A başarılı olursa, Intel kendi yolunu çizmeye başlayacak.