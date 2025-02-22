Nvidia'dan RTX 5090 ve 5070 Ti Modelinde İnanılmaz Hata

Nvidia'nın GeForce küresel PR direktörü Ben Berraondo, GPU'ların %0.5'inden daha azını etkilediğini belirttiği bir arızayla ilgili bilgilendirmede bulundu. Gelen duyuruya göre RTX 5090, RTX 5090D ve RTX 5070 Ti'da render birimleri (ROP) bulunan bazı GPU'lar sevk ettiğini doğrulandı. Şirket, etkilenen kullanıcıların kartlarını değiştirebileceğini duyurdu.

Eksik ROP biriminin ortalama %4 performans kaybına neden olduğu ancak yapay zeka ve hesaplama işlemlerine herhangi bir etkisi olmadığı açıklandı. Şirket, üretim hatasını düzelttiklerini ve etkilenen kullanıcıların kart üreticileriyle iletişime geçerek değiştirme talep edebileceğini söyledi.

Kartınızın Etkilendiğini Nasıl Anlarsınız?

Kartınızın etkilenip etkilenmediğini kontrol etmek için GPU-Z gibi araçlarla ROP değerini kontrol edebilirsiniz. RTX 5090 modellerinde 176 ROP olması gerekiyor.

Eğer ekran kartınız bunun altında bir değer gösteriyorsa şirketin açıklamasına göre ekran kartınızı değiştirme şansınız olabilir.

Bu hata ne yazık ki Nvidia'nın RTX 5000 serisi kartlarıyla yaşadığı ilk sorun değil. Daha önce de ciddi performans kayıplarına ve dahi ekran kararmasına kadar birçok sorunla karşılaşıldı. Örneğin bazı modellerdeki güç konektörleri alev alev yandı. Sürücü kaynaklı meydana gelen siyah ekran hatası da cabası—sorun halen çözüme kavuşturulmadı.

Üstelik bu hata sadece Nvidia'nın Founders Edition modelleriyle sınırlı değil. Zotac, MSI, Gigabyte ve Manli gibi üreticilere ait bazı kartlarda da eksik ROP birimleri tespit edildi.