Yeni iPhone'ların İşlemcilerini Kimin Üreteceğine Çok Şaşıracaksınız!

Bilmeyenler için Apple 2020 yılında aldığı beklenmedik bir kararla Intel işlemcileri terk etmiş ve kendi geliştirdiği Apple Silikon mimarisine geçiş yapmıştı. Geldiğimiz noktada ise bu iki devin yeniden güçlerini birleştireceği konuşuluyor. Ancak bu kez Mac serisi için değil.

İddialara göre Apple ve Intel bu defa yeni nesil iPhone işlemcilerinin üretimi için birlikte çalışamaya karar verdi. Peki Intel hangi iPhone modellerinin işlemcisini üretecek ve TSMC gibi diğer ortakların akıbeti ne olacak? İşte detaylar!

2028 Yılındaki iPhone İşlemcileri Intel Tarafından Üretilecek

Apple'a yakınlığı ile bilinen analistlere göre yeni iş birliğinin 2028 yılında ilk meyvelerini vermeye başlayacak. Bu kapsamda 2028'de piyasaya sürülmesi beklenen A21 isimli işlemcilerin üretimini Intel üstelenecek. Henüz netleşmese de şirketin yeni yonga setleri için kendi geliştireceği A14 üretim sürecini kullanması muhtemel.

Öte yandan Intel imzalı yeni işlemcilerin yalnızca standart veya bütçe dostu modellerde kullanılacağı belirtiliyor. Pro serisine ait işlemcilerin ve aynı zamanda standart modellerin bir kısmının ise yine TSMC'nin üretmesi bekleniyor.

Ortaklık Sadece Üretim Bandı İçin Geçerli

Hatırlarsanız geçmişteki Mac modellerinde kullanılan işlemcilerin tasarımında Intel’in de payı vardı. Fakat yeni anlaşmada durum farklı olacak. Tıpkı şu an TSMC ile yürütülen iş birliğinde olduğu gibi işlemcilerin tasarımı, mimarisi ve tüm mühendislik süreci tamamen Apple'a ait olacak. Intel ise yalnızca üretici görevi üstlenecek.

Apple Neden Yeniden Intel'le Birlikte Çalışmak İstiyor?

Analistelere göre Apple'ın TSMC'nin yanı sıra Intel ile çalışmak istemesinin temelde iki nedeni var. İlk olarak yapay zeka teknolojisi ile üretim hacmini büyüten NVIDIA kısa bir süre önce Apple'ı geride bırakarak TSMC'nin en büyük müşterisi oldu. Şirket TSMC bantlarında oluşan sıkışıklık nedeniyle diğer tedarik zincirleriyle anlaşmayı istiyor.

İkinci ve en az ilki kadar önemli olan sebep ise siyasi bir strateji. ABD yönetiminin teknoloji üretimini tekrar ülke sınırları içerisine taşıma baskısı Apple'ı yerli Intel ile çalışmaya itiyor. Bu iki nedeni baz aldığımızda şirket hem tedarik güvenliğini garanti altına almayı hem de yerli üretimi desteklemeyi istediğini söyleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple yeniden Intel ile çalışmalı mı? Yorumlarda buluşalım.