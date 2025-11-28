Apple'dan Sürpriz Hamle: Efsanevi Intel MacBook'lar Geri mi Dönüyor?

Bilmeyenler için Apple, geçtiğimiz yıllarda Mac bilgisayarlarında kullandığı Intel işlemcilerini tamamen terk ederek kendi geliştirdiği M serisi çiplere geçiş yapmıştı. Ancak gündeme gelen son iddialar bu tarihi ortaklığın sınırlı bir şekilde de olsa yeniden canlanabileceğini gösteriyor.

Şirkete yakınlığı ile bilinen bazı analistlere göre Apple, önümüzdeki dönemde düşük segment M serisi çipleri Intel'den tedarik etmek istiyor. İşte detaylar!

Intel, Apple İçin ABD'de Yeni M Serisi Çipler Üretecek

Aktarılanlara göre Apple söz konusu anlaşma kapsamında Intel'in 18A üretim sürecinden faydalanmayı hedefliyor. Bu sürecin Kuzey Amerika'da üretilen mevcut en gelişmiş 2nm altı ileri düğüm teknolojisi olduğu belirtiliyor. Eğer bu iddialar gerçekleşirse Intel'in 2027 yılında MacBook Air, iPad Air ve iPad Pro gibi giriş seviyesi modeller için M6 veya M7 gibi giriş seviye işlemcileri üretecek.

Çip devi 2020 yılından önce Mac'ler için kendi tasarladığı x86 tabanlı işlemciler geliştiriyordu. Ancak bu yeni senaryoda şirket yalnızca üretim rolünü üstlenecek. İşlemcilerin tasarımı yine Apple'a ait olacak. Öte yandan, Apple'ın çip üretimindeki ana partneri olan TSMC'nin işlemci tedarikinin büyük çoğunluğunu sağlamaya devam edeceği öngörülüyor.

Apple Neden Böyle Bir Karar Aldı?

Analistlere göre Apple'ın başlangıç seviyesindeki M serisinin üretimi için Intel'i tercih etmesinin arkasında iki önemli neden olabilir. Bunlardan birincisi Apple'ın üretim kaynaklarını tek bir şirkete bağımlı kılmamak ve olası aksaklık risklerini azaltmak istemesinde yatıyor.

İkinci ihtimal ise daha çok siyasi bir arzu içeriyor. Söylentilere göre Apple, Donald Trump hükümetinin ürünlerini Çin yerine ABD'de üretme isteğini bir nebze de olsa karşılamak amacıyla Intel ile masaya oturmuş olabilir.

Intel expected to begin shipping Apple’s lowest-end M processor as early as 2027



There have long been market rumors that Intel could become an advanced-node foundry supplier to Apple, but visibility around this had remained low. My latest industry surveys, however, indicate that… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) November 28, 2025

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.