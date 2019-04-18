Intel Yeni 8. Nesil Intel Core vPro İşlemcisinin Detaylarını Açıkladı

Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel, 8. nesil Intel Core vPro işlemciler ile daha iyi performans, uzun pil süresi, son derece hızlı Wi-Fi 6 ve Intel Hardware Shield sayesinde yeni güvenlik özellikleri sunduğu dile getirildi.

Intel tarafından mobil platformlar için hazırlanan 8. nesil Intel Core VPro, farklı özellikleriyle dikkatleri çekti. Günümüzde ortaya çıkan iş ortamı hiç olmadığı kadar mobil ve ofis duvarlarının ortadan kalkmasıyla beraber hızla evrim geçiriyor. Öyle ki, dünya çapında insanların yüzde 70'i haftada en az bir kez uzaktan çalışıyor. İş yapmayı sağlayan asli araç olan PC'lerin onların çeşitlilik gösteren ihtiyaçlarına adapte olması şart. BT yöneticileri, kurumlarının BT sağlığını ve çalışan mutluluğunu sürdürmek için kritik kararlar vermek durumunda. Veri güvenliğinden tutun da en son Windows 10 versiyonunu kullanmaya kadar, BT yöneticileri teknolojik altyapıyı güncel tutma noktasında bir dizi iç ve dış zorlukla karşı karşıya kalıyor. Buna, heterojen bir cihaz ortamını yönetme gerekliliğini de eklersek, nihai kullanıcının üretkenliğine ket vurması muhtemel pek çok zorluk karşımıza çıkıyor.

Intel, hareket halindeki çalışanlara yönelik yeni bir WLAN bağlantı çağını başlatıyor. Intel Wi-Fi 6 (Gig+) çözümleriyle konfigüre edilmiş Intel vPro istemcileri, daha hızlı Wi-Fi 63 bağlantıları sağlamak için piyasaya sürülen ilk ürünler arasında yer alacak. Bu yalnızca insanların her yerden çalışmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda video konferans, gerçek zamanlı işbirliği ve içerik paylaşımı gibi en zorlayıcı mobil uygulamalarda sınıfının en iyisi, birinci sınıf bir performans deneyimlemesini mümkün kılacak.

Bu lansmanla beraber Intel, aygıt yazılımı saldırılarına karşı savunmaya destek olacak, sıradışı koruma sağlayan yeni Intel Hardware Shield teknolojisini sunuyor. Intel Hardware Shield donanım kalkanı, işletim sisteminizin yasal donanım üzerinde çalıştığından emin oluyor ve donanımdan yazılıma güvenlik görünürlüğü sağlayarak, işletim sisteminin daha eksiksiz bir güvenlik politikası yürütmesini mümkün kılıyor. En önemlisi, ilave bir BT altyapısı da gerektirmiyor.