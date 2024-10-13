Kurucudan Resmi Açıklama Geldi: Siber Saldırıya Uğrayan Internet Archive ve Wayback Machine Yeniden Açılacak!

Geçtiğimiz günlerde büyük bir siber saldırıya kurban giden Internet Archive, saldırı sonucu hizmetlerini kapatmak zorunda kaldı. Bir süredir erişilemeyen ünlü platformun geleceği hakkında beklenen açıklama nihayet sitenin kurucusu Brewster Kahle'den geldi. Detaylar haberde.

Internet Archive ve Wayback Machine Birkaç Gün İçerisinde Yeniden Hizmet Vermeye Başlayacak

1996 yılında kurulan ve bir internet sitesinin belirli bir tarihteki ekran görüntüsünü almamızı sağlayan ünlü platform Internet Archive, büyük bir siber saldırıyla gündeme geldi. Yaşadığı saldırı sonucu herhangi bir açıklama yapmadan hizmetlerini kapatan Internet Archive'ın geleceği konusunda çeşitli spekülasyonların konuşulduğu şu sıralarda kurucu Brewster Kahle, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kahle'nin açıklamalarına göre, Internet Archive ve yardımcı aracı Wayback Machine birkaç gün içinde yeniden aktif olacak. Kurucu, X üzerinden yaptığı açıklamada, "Veriler güvende ancak hizmetlerimizi gözden geçirip güçlendirdiğimiz için şu anda çevrim dışıyız. Üzgünüz ancak buna mecburuz. Ekibimiz sorunları çözmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Birkaç gün içerisinde hizmetlerimiz yeniden aktif olacak." ifadelerini kullandı.

Güncel olarak Internet Archive’ın web sitesine erişmeye çalıştığınızda geçici olarak hizmetlere erişilemediğine dair bazı uyarı mesajlarıyla karşılaşıyorsunuz. Wayback Machine için de benzer bir durum geçerli.

Öte yandan yapılan saldırının, 31 milyondan fazla benzersiz e-posta adresi ile ilişkili kişisel bilgilerin ortaya çıkmasına neden olan bir veri ihlali ile sonuçlandığı bildiriliyor. Saldırıyı düzenleyen bilgisayar korsanları, internet sitesinden elde ettiği e-posta adreslerini, kullanıcı adları ve parola değiştirme zamanları gibi pek çok hassas bilgiyi ifşa edeceğini açıkladı.

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