ChatGPT İçin Kırmızı Alarm Verildi! Tüm Çalışanlar Harekete Geçti

OpenAI CEO'su Sam Altman, ChatGPT'nin geleceği için şirket genelinde kritik acil durum seviyesi olan kırmızı kod verdi. Bu kararın arkasındaki en önemli sebebin şirketin yakın zamanda üzerinde çalışmaya başladığı tespit edilen reklamlar oldu. Yapay zeka şirketine yöneltilen yoğun eleştiriler, OpenAI'ı da harekete geçirdi.

ChatGPT'nin Reklam Planları Askıya Alındı

Hatırlayacak olursanız yakın zamanda ChatGPT'nin Android beta sürümünde şirketin reklamlar üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. ChatGPT'nin kullanıcılara göstereceği reklamların alışagelmiş reklamlar gibi ekranın bir köşesinde durmayacağı, reklamların yapay zeka destekli sohbet botu tarafından üretilen yanıtların içinde gösterileceği öğrenilmişti.

Klasik reklamlardan çok farklı olmasından dolayı herhangi bir reklam engelleyicisi tarafından en azından kısa vadede engellenmesi pek mümkün görünmüyor. Hatta reklamların yapısından dolayı bunu engellemek için ChatGPT Plus gibi abonelikler satın almaktan başka bir seçeneğiniz de olmayabilir. Neyse ki en azından yakın bir zamana kadar bu reklamları görmeyeceğiz.

OpenAI CEO'su Sam Altman'ın Gemini'ın geliştiricisi Google ve Claude'ın geliştiricisi Anthropic gibi rakiplerin gerisinde kalmamak adına şirket genelinde kırmızı kod verdiği belirtildi. Altman, şirketin önceliğini ChatGPT'yi daha kaliteli bir hâle getirmeye vermesi gerektiğini ifade etti. Bu doğrultuda birçok planın askıya alınmasını sağladı.

Birkaç gün önce sızdırılan reklam planları, yapay zeka destekli alışveriş asistanları ve daha kişiselleştirilmiş bir asistan olan Pulse gibi çalışmalar şimdilik ertelendi. Altman, reklamlarların kullanıcıları diğer sohbet botlarını kullanmaya başlamasına neden olabileceğini dile getirdi. ChatGPT'nin şu anda odak noktasında daha fazla kişiselleştirme ve modelin daha hızlı hâle gelmesi gibi hedefler bulunuyor.