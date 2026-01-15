İnternet Kullanımına Yaş Kısıtlaması Geliyor! Saat Sınırı Olacak

Sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemenin taslak raporundaki ayrıntılar ortaya çıktı. 204 sayfa ve 82 öneriden oluşan raporda en dikkat çekici kısım, 18 yaş altındaki çocukların internet kullanımını sınırlamaya yönelik bir öneri oldu. Bunun kabul edilmesi hâlinde reşit olmayanlara kısıtlama uygulanacak.

18 Yaş Altı Belirli Saatlerde İnternet Kullanamayacak

Bir süredir üzerinde çalışılan sosyal medya düzenlemesinin taslak raporunda yer alan öneriler, sosyal medya platformlarının 15 yaş altındaki kullanıcılarına hizmet vermesini engellemenin yanı sıra genel internet kullanımına yönelik bazı tedbirlerin de devreye alınmasını sağlayabileceğini gün yüzüne çıkardı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre raporda 18 yaşın altındaki çocukların 22.00 ila 06.00 saatlerinde internet erişimine sınırlama getirilmesini içeren bir öneri de yer aldı. Bu düzenleme ile çocukların uyku düzeninin korunmasının sağlanması amaçlanıyor. İlgili önerinin kabul edilmesi durumunda çocuklar belirtilen saat aralığında internete erişemeyecek.

Öneriler arasında okullarda telefon ve akıllı saat gibi cihazların kullanımının tamamen yasaklanması da yer alıyor. Ayrıca müfredata ana sınıfından itibaren "dijital okuryazarlık ve dijital güvenlik" dersinin eklenmesi, bunun zorunlu olması planlanıyor. Öte yandan okullardaki psikolojik danışman ve rehber öğretmen sayısının artırılması da hedefleniyor.

Bu arada 18 yaş altı için özel SIM kartı gibi uygulamaların üzerinde de konuşuluyor. Sosyal medya fenomenleri ve içerik üreticileri için de çocuk haklarına dayanan etik yayın ilkeleri oluşturulacak. Ayrıyeten dijital ortamda çocukları koruma yasasının hazırlanması da öneriliyor.