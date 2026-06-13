Snapchat, 16 Yaş Altı İçin Bazı Özellikleri Kısıtladı

Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede sosyal medya platformlarına yönelik önemli düzenlemeler hayata geçiriliyor. Snapchat ise bu kapsamda genç yaştaki kullanıcıları korumak adına bazı önemli adımlar attı. Söz konusu hamleden dolayı bazı kullanıcıların çeşitli özelliklere erişimine sınırlama getirildi.

Snapchat Hangi Özelliklere Sınırlama Getirdi?

Snapchat, 16 yaşın altındaki kullanıcıların Spotlight ve hikâye içeriklerini sadece karşılıklı olarak onaylanan arkadaşları ile paylaşabileceği sınırlamaları devreye aldı. Bu yaş aralığında olan kişilerin paylaştığı Spotlight videolar artık onların arkadaşı olmayan kişiler tarafından görüntülenemeyecek. Ayrıca söz konusu kullanıcı grubunun içeriklerinde takipçi sayısı ve beğeni sayısı gibi etkileşim verileri öğrenilemeyecek.

Snapchat'in Yeni Kısıtlamalarının Sebepleri Neler?

Snapchat'in 16 yaşın altındaki kullanıcılara yönelik getirdiği sınırlamalar birden alınan karardan kaynaklanmıyor. Bunun arkasında birçok sebep bunuluyor. Platformun böyle bir adım atması aslında dünya genelinde sosyal medya platformlarının mercek altına alınması yatıyor. Hâlihazırda birçok ülke, sosyal medyayı belirli yaşın altındakilere engelleyecek yasalar üzerinde çalışıyor.

Snapchat, bu düzenlemeler devreye alınmadan önce sosyal medya platformunun güvenlik açısından hiçbir sorunu olmadığını göstermeye çalışıyor. Şirket, sosyal medyanın gençlerin psikolojisi üzerindeki olumsuz etkilerini de görmezden gelmiyor. Özellikle gençlerin takipçi, beğeni ve izlenme sayısı yüzünden giderek daha etkileşime takıntılı hâle gelmesini engellemek istiyor.

Snapchat'in Kısıtlamalarının Platforma Nasıl Etkisi Olacak?

Snapchat'in uyguladığı bu kısıtlamaların platforma uzun vadede birçok olumsuz etkisi olacağını düşünüyorum. Öyle ki bu kısıtlamalardan sonra pek çok kullanıcının Snapchat'te geçirdiği süre azalacaktır. Uygulamada daha az vakit geçirilmeye başlanacağı için de reklamverenler farklı platformlara yönelebilir.

Editörün Yorumu

Doğrusunu söylemek gerekirse ben Snapchat'in attığı bu adımların sadece Snapchat ile sınırlı kalmayacağını düşünüyorum. TikTok, Instagram ve daha birçok platform da yakında birçok ülkede hayata geçirilecek olan düzenlemelerden olumsuz etkilenememek için otomatik beğeni sayısını gizleme gibi önlemler alacaktır.