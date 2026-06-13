Siberpunk Sevenlere Müjde! Çok Sevilen İki Oyun Ücretsiz Olacak
Epic Games, siberpunk türünü sevenlerin saatlerini severek harcayacağı iki oyunu bedava dağıtacağını duyurdu. İşte merak edilen bütün ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Epic Games, siberpunk sevenlere hitap eden iki oyun Citizen Sleeper ile Robobeat'i bedava dağıtacak. Her iki oyun da Steam'de "çok olumlu" derecelendirmeye sahip. Ayrıca Metacritic'te Citizen Sleeper 7,5 kullanıcı puanına, Robobeat ise 7,6 kullanıcı puanına sahip.
- Her iki oyun da 18 Haziran 2026 saat 18.00'de ücretsiz olacak. Bunları kütüphaneye eklemek için oyuncuların 25 Haziran 2026 saat 18.00'e kadar süresi olacak.
- Robobeat ile Citizen Sleeper şu an Epic Games mağazasında 279 TL'ye satılıyor. Yani fırsatı değerlendirenlere, 558 TL tasarruf edecek.
Epic Games, her hafta ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce Warhammer 40,000: Speed Freeks ile The Ouroboros King'e hiçbir ücret almadan sahip olmayı mümkün hâle getiren şirket, gelecek hafta hangi oyunları dağıtacağını da açıkladı. Özellikle siberpunk sevenler tarafından kaçırılmaması gerekiyor.
Epic Games Hangi Oyunları Ücretsiz Sunacak?
Epic Games, Citizen Sleeper ile Robobeat'i ücretsiz olarak dağıtacak. Her iki yapım da 18 Haziran 2026 tarihinde ücretsiz erişime açılacak. Oyuncuların bu oyunlara hiçbir ücret ödemeden sahip olması içinse 25 Haziran 2026 saat 18.00'e kadar vakti olacak. Belirtilen tarihten sonra oyunlar yeniden ücretli olarak satılmaya devam edilecek.
Ücretken bahsetmişken oyunların normal fiyatına değinmekte fayda var. Robobeat ve Citizen Sleeper'ın her biri normalde Epic Games'te 279 TL'ye satılıyor. Yani her iki oyunu da şimdi satın almak isteseniz 558 TL ödemeniz gerekecek. Bu arada ilki şu an rakip platform Steam'de 10.49 dolar (485 TL), ikincisi ise yüzde 70 indirimle 3.14 dolar (145 TL) fiyata satılıyor.
Birinci belki Epic'e göre uygun sayılmaz ama ikincisi oyunları Steam üzerinden alıp oynamayı tercih edenler için önemli bir avantaj sayılır. Tabii, ücretsiz almak varken Steam üzerinden harcama yapmanın tercih edilip edilmeyeceği kullanıcının kendisine kalmış bir durum.
Citizen Sleeper Nasıl Bir Oyun?
Bilim kurgu oyunları arasında konumlanan Citizen Sleeper'da yapay bir bedene yerleştirilen dijital bir bilinçsiniz. Bir uzay istasyonunda yaşıyorsunuz. Sizi yaratan şirket geri almak istese de burada kendi başınıza hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Oyunda her seferinde sınırlı vaktiniz ve kaynaklarınız bulunuyor. Ne yapacağınızı tamamen siz belirliyorsunuz. Çalışma, insanlarla konuşma, iş yapma ve çok daha fazlasıyla uğraşabiliyorsunuz.
Bu oyunda temel amaç aslında sadece görevleri yapmak değil, bu ilginç kalabalıkta kendi yolunuzu nasıl çizeceğinizi belirlemek. Bir yandan sizi kontrol etmek isteyen şirketten ve çeşitli tehditlerden kaçarken bir yandan da var olmaya çalışıyorsunuz. Bu açıdan siberpunk türünü çok iyi bir şekilde yansıtıyor.
Citizen Sleeper'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 7 ve üstü
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: DirectX 11 uyumlu ekran kartı
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
Robobeat Nasıl Bir Oyun?
Robobeat'te Ace adlı bir ödül avcısını yönetiyorsunuz. Frazzer isimli tuhaf bir sanatçıyı yakalamaya çalışıyorsunuz. Oyun, siberpunk türünü görsel ve konu bakımından doğrudan yansıtıyor. Elbette ki ana türün siberpunk olduğu söylenemez ama size doğrudan o dünyayı yansıtıyor. Oyunda önünüze çıkan düşmanlara ateş etmekle sınırlı kalmıyorsunuz. Bununla beraber müziğin ritmine göre hareket ediyor, zıplıyor, kayıyor ve duvarlara koşuyorsunuz.
Oyun roguelike türüne sahip. Her seferinde farklı oynanış sunuyor. Bu arada oyuna kendi müziklerinizi yükleyip o ritme göre oynamanız mümkün. Oyunun WAV, MP3 ve OGG formatlarını desteklediğini de not düşelim. İyi bir müzik yükledikten sonra ritmi yakalayabilir, hızlıca hareket edebilir, ateş edebilir ve tüm düşmanları alt edebilirsiniz.
Robobeat'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 10+
- İşlemci: Intel Core i3-4150 / AMD FX-4300
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 580 / AMD Radeon HD 7870
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 3,5 GB kullanılabilir alan
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Editörün Yorumu
Siberpunk türünü çok seven birisi olarak her iki oyunu da geçmiş yıllarda oynadım. Robobeat, boş zamanları değerlendirmek için harika bir yapım. Özellikle aksiyon arayanlar tarafından mutlaka göz atılması gerekiyor.. Citizen Sleeper ise daha ağır tempolu bir rol yapma oyunu. Aksiyon sizin için geri plandaysa oynayabilirsiniz ama yüksek tempolu yapımlara alıştıysanız direkt Robobeat ile başlamanızı öneririm.