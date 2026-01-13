Türkiye'de Yapay Zekaya Kısıtlama Geliyor! Yaş Sınırı Olacak

15 yaş altındaki kişilerin sosyal medya kullanımını yasaklayacak düzenlemeyi de içeren torba yasa teklifinin ayın sonuna doğru meclise sunulması planlanıyor. Bu gelişmeden sonra şimdi de yeni bir düzenleme için adım atıldı. Bu doğrultuda yapay zeka kullanımına da yaş kısıtlaması getirilmesi bekleniyor.

Yapay Zeka İçin Yaş Kısıtlaması Üzerinde Çalışılıyor

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesindeki Yapay Zeka Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında 15 yaş altındaki kişilerin yapay zeka kullanımının sınırlandırılması planlanıyor. Bu kısıtlama, Türkiye'de yapay zeka araçlarının belirli bir yaşın altındakiler tarafından "sınırsız" bir şekilde kullanılmasının önüne geçilmesi bekleniyor.

ChatGPT, Grok, Gemini ve çok daha fazlasını etkileyecek olan düzenleme ayrıca Türkiye'de veri merkezi kapasitesi ile bilişim altyapısının güçlendirilmesini içeriyor. Öte yandan son birkaç yılın en büyük teknolojilerinden biri olarak görülen yapay zeka için Türkiye'nin daha kapsamlı bir yol haritası çizmesine yardımcı olacak politika önerilerinin geliştirilmesi, belgelendirme ve yetkilendirmeye dair yeni kuralların uygulanmaya başlaması da hedefler arasında yer alıyor.

Yeni düzenleme, yapay zekanın daha güvenilir bir şekilde kullanılmasını sağlamaya odaklanıyor. Etik ilkelere daha bağlı bir şekilde kullanılarak kişilik haklarının ihlal edilmesi, itibarın zedelenmesi ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi planlanıyor. Tüm bunlara sebep olan yapay zeka içerikleri içinse ciddi cezai yaptırımların devreye alınması, düzenlemenin en önemli yönlerini oluşturuyor.

Sosyal Medya da 15 Yaş Altına Kısıtlanacak

AA'nın haberine göre Bakan Göktaş, geçtiğimiz günlerde yeni torba yasa teklifinin parçası olarak yakında meclise sunulması planlanan sosyal medya düzenlemesinin Türkiye'deki 15 yaşından küçük çocuklarla sınırlı olacağını ifade etti. Belirtilen yaştan daha küçük olan çocukların hesap açmasının engellenmesi ve bu çocuklara hiçbir şekilde hizmet sunulmaması sağlayacak zorunlulukların getirilmesi planlanıyor.

Bu düzenleme, Ocak ayının sonunda meclise sunulacak. Mecliste onaylanırsa Türkiye'de hâlihazırda kullanıcılara hizmet veren bütün sosyal medya şirketleri, düzenlemeye göre hareket etmek zorunda olacak. Instagram, X (eski adıyla Twitter), Facebook, TikTok, Snapchat ve daha birçok platformun, bu düzenlemeye bağlı kalma zorunluluğu bulunacak.