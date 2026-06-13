OPPO'nun Yeni Telefonu Performans Testinde! Güçlü İşlemcisi Var

OPPO Reno 16 Pro, 2026 yılının mayıs ayında Çin'de satışa sundu. Telefonun global sürümü merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda global sürüm Geekbench'te ortaya çıktı. Böylece telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Cihazda güçlü bir işlemci bulunacak.

OPPO Reno 16 Pro'nun Global Sürümü Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

OPPO Reno 16 Pro'nun global sürümü Geekbench testine girdi. Android 16 tabanlı ColorOS 16'ya sahip telefon tek çekirdek testinde 1.575 puan, çoklu çekirdek testinde ise 5.889 puana ulaştı. Geekbench'te telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Çoklu çekirdek puanı, işlemcinin tüm çekirdeklerini aynı anda kullandığı işlerdeki performansını gösteriyor.

Video düzenlemek gibi yoğun işlem gücünün gerekli olduğu işlerde çoklu çekirdek performansı oldukça önemlidir. Geekbench'te tek çekirdek puanı ise internette gezinmek ve uygulama çalıştırmak gibi aktivitelerde işlemcinin ne kadar hızlı olduğu hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.

Çoklu çekirdek testinde alınan 5.889 puan, telefonun çoğu oyunu sorunsuz çalıştırabileceğini gösteriyor. Tek çekirdek testinde alınan 1.575 puan, telefonun günlük kullanımda yani internette gezinmek gibi aktivitelerde akıcı bir deneyim sunacağı anlamına geliyor.

OPPO Reno 16 Pro'nun Global Sürümünde Hangi İşlemci Bulunacak?

OPPO Reno 16 Pro'nun global sürümünde MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8500 işlemcisi bulunacak. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. İşlemcinin 3.4 GHz ve 3.2 GHz hızında çalışan çekirdekleri oyun ve video düzenleme gibi ağır işlerde, 2.2 GHz hızında çalışan çekirdekleri ise internette gezinme gibi işlerde devreye giriyor.

Dimensity 8500 işlemcisi, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, çok kaliteli grafiklere sahip aksiyon RPG oyunu Genshin Impact'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırabiliyor. Genshin Impact'te yoğun efektlerin olduğu sahnelerde FPS değerinin zaman zaman 42'ye kadar düştüğünü belirtelim.

Telefonun Çin sürümünde Dimensity 9500s işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci de kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz çalıştırabiliyor. İşlemcide 3.73 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.3 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Amiral gemisi sınıfında yer alan Dimensity 9500s işlemcisi, MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Bu işlemcinin POCO X8 Pro Max ve Redmi Turbo 5 Max'te de yer aldığını belirtelim. Serinin bir önceki modeli OPPO Reno 15 Pro'da ise sekiz çekirdeğe sahip Dimensity 8450 yer alıyor.

OPPO Reno 16 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Reno 15, Reno 15 Pro, Find X9 Pro ve Find N5 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Reno 16 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. Reno 16 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

OPPO Reno 16 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.78 inç

6.78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

1272 x 2772 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 1800 nit

1800 nit İşlemci: Dimensity 9500s (Çin) / Dimensity 8500 (Global)

Dimensity 9500s (Çin) / Dimensity 8500 (Global) RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Android 16 tabanlı ColorOS 16 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları

Editörün Yorumu

OPPO Reno 16 Pro'nun kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz bir şekilde çalıştırabildiğini söyleyebilirim. Cihazın ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunduğunu belirteyim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmıyor. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlıyor. Bu arada telefon yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde kaliteli fotoğraf ve video çekebiliyor.