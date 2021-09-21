İnternet Satışında Yeni Kurallar Kapıda: Ticaret Bakanlığı Duyurdu

Ticaret Bakanlığı tarafından alınan yeni karar kapsamında internet satışında yeni kurallar kullanılacak. Özellikle geçtiğimiz yıldan bu yana "sahte indirimler" hakkında bir hayli şikayet alan Bakanlık, yüksek oranlı indirim yapıldığı izlenimi veren reklamların önüne geçmek istiyor.

Ticaret Bakanlığı, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde kritik değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Bakanlık tarafından internet üzerinden yapılan satışlara ilişkin geniş bir taslak hazırlandı.

Taslak değişikliğini inceleyen satış uzmanları, özellikle fiyatlardaki oynamaların durulacağını söylüyor. Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle birlikte önce fiyat yükseltilip ardından yüksek oranlı indirim yapıldığı izlenimi veren reklamların önüne geçilmesi planlanıyor.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde yer alan düzenleme, yüksek oranlı indirimleri takip edebilmek için satış sayfasında yer alan indirim oranını hesaplarken, aynı ürünün son 1 aylık zaman dilimindeki en düşük fiyatını esas alacak.

Bakanlık'tan internet satışında yeni kurallar

Yönetmeliğin fiyat bilgisi içeren reklamlar başlıklı 13. maddesine eklenecek bir fıkra sayesinde internet üzerinde yer alan satış fiyatları, satın alma davranışı ve kişisel veri analiz edilecek. Bu sayede internetten alışveriş yapan müşteriler için ‘kişiselleştirilmiş fiyat’ sunularak mal ve hizmete ilişkin şartlar belirlenmiş olacak.

Kişiye özel olarak sunulacak fiyat etiketi, son 1 aylık zaman dilimindeki güncel satış fiyatından farklı olduğu bilgisi, fiyat ile aynı alanda veya açılır ekranda görülecek şekilde bulundurulacak. Bakanlığın bu hamlesi sayesinde farklı satış platformlarındaki oynak fiyatlar takip edilmiş olacak.

Yönetmelik ayrıca ‘İndirimli satış reklamları’ başlıklı 14. maddede de önemli bir değişiklik yapacak. Maddenin eski halinde indirim oranı hesaplanırken, ürüne verilen önceki fiyatın esas alınması uygun görülüyordu. Ancak bu hesaplama, satıcı firmanın fiyat oyunu yapmasına, yani etiketi ilk başta yükseltip ardından yüksek oranlı indirim yapmasına sebebiyet veriyordu.

İnternet alışverişlerinde yapılan bu aldatıcılığın engellenmesi adına bundan sonra indirim oranı belirlenirken, ürünün son 30 gün içindeki en düşük fiyatının esas alınması hükme bağlandı.

Peki ya siz Ticaret Bakanlığı tarafından internet satışına ve internetteki satış reklamlarına ilişkin düzenlemeyi nasıl buldunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.