Bu WhatsApp Alternatifi Uygulama Sayesinde Faturlarınızı Ödemesiniz Bile Mesajlaşabileceksiniz

WhatsApp'a internetsiz çalışacak bir alternatif geliyor. Twitter'ın kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey'nin internetin olmadığı yerlerde bile mesajlaşmayı mümkün kılan yeni bir uygulama üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bitchat isimli bu uygulama, Bluetooth ağları üzerinden çalışarak Wi-Fi veya telefon sinyali olmadan mesaj gönderebilecek.

Bitchat ile İnternete Bağlı Olmadan Mesajlaşabileceksiniz

Jack Dorsey bir süre önce X'ten yaptığı paylaşım ile yeni uygulaması Bitchat'i duyurdu. Bitchat'in en dikkat çekici özelliği ise Bluetooth mesh ağları üzerinden çalışması olacak. Eğer bunun iki telefonun birbirine bağlı olmasıyla ilgili bir şey olduğunu sanıyorsanız ise yanılıyorsunuz.

Bluetooth mesh ağları, normal Bluetooth bağlantısından farklı bir teknolojidir. Normal Bluetooth'ta iki cihaz doğrudan birbirine bağlanır. Buna telefonun kulaklığa bağlanmasını örnek gösterebiliriz. Ancak mesh sisteminde her cihaz hem alıcı hem de verici görevi görür.

Bu sistemde mesajınız hedefe ulaşana kadar diğer kullanıcıların telefonları üzerinden "zıplayarak" ilerler. Adeta bir mesajı elden ele iletmek gibi. Elbette ki bu en basite indirgenmiş hali. Gerçek bundan biraz daha karışık ancak işin temeli bu şekilde. Aslında bu teknoloji yeni değil.

Bluetooth mesh ağını kullanan mesajlaşma uygulamaları mevcut. Ancak bunların çoğu kısıtlı bir menzile sahip ve kalabalık ortamlardaki gibi kısa mesafeli iletişim ihtiyaçları için kullanılıyor. Ancak Dorsey'nin iddialarına göre Bitchat bu limitleri aşmayı başarıyor.

Bitchat'in internet gerektirmeyen yapısı hem ücretsiz hem de merkeziyetsiz bir iletişim sağlıyor. Örneğin internet ve telefon hatları kesilse bile Bluetooth mesh ağları çalışıyor ve mesajınız iletiliyor. Üstelik WhatsApp'ta kullanılan uçtan uca şifreleme burada da kullanılıyor.

Yani kullanıcıların güvenlik konusunda da endişe etmesi gereken bir problem bulunmuyor. Bitchat şu anda son kullanıcı için kullanıma sunulmuş değil. Dorsey'nin açıklamalarına göre ilk duyurunun ardından 10 bin kullanıcı ile test ediliyor ve test süreci başarılı bir şekilde ilerliyor.

Bu nedenle kısa süre içerisinde App Store ve Play Store'da yerini alması ve kısa süre içerisinde WhatsApp'ın en güçlü rakiplerinden biri olması bekleniyor.