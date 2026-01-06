Apple'ın Ucuz Telefonu iPhone 17 Özelliklerini iPhone 13 Fiyatına Sunacak

Apple'ın ucuz iPhone'u hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Bildiğiniz üzere şirket, geçtiğimiz yıl iPhone 16e adında bir telefon tanıtmış ve kullanıcılarına daha uygun fiyatlı bir seçene sunmuştu. Şimdi ise bunun devam modeli olan iPhone 17e'nin özellikleri hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

iPhone 17e Özellikleri

Apple'ın bahar aylarında tanıtması beklenen iPhone 17e, selefi iPhone 16e'ye kıyasla ciddi farklarla gelecek. En önemli fark ise tasarım tarafında karşımıza çıkacak. Bu model, iPhone 14 Pro serisi ile hayatımıza giren Dinamik Ada tasarımını kullanacak.

Yani iPhone 16e, Apple'ın çentikle çıkan son tasarımı olacak. Apple'ın e serisi halihazırda OLED ekran ile geliyor. Bu nedenle bu dönüşüm çok da şaşırtıcı değil. Şirket ayrıca yakın gelecekte iPhone'ların tasarımında ciddi değişiklikler yapacak.

Dinamik Ada'nın küçülmesi gibi ihtimaller de gündemde. Yani mevcut tasarım da çok kalıcı değil. Ne yazık ki ekran tarafındaki yenilikler bunlarla sınırlı. iPhone 17e, tıpkı selefi gibi 6.1 inç ekran boyutuna ve 60Hz yenileme hızına sahip.

iPhone 17e, ekran tarafındaki eksiğini performansıyla kapatacak. Telefon, Apple'ın iPhone 17'de kullandığı A19 işlemci ile gelecek. Söz konusu işlemcinin tek farkı hızının bir miktar düşürülmüş olması olacak. Performansın iPhone 15 Pro serisindeki A17 Pro ile benzer seviyede olması bekleniyor.

Ayrıca maliyetleri düşürmek adına cihazın eski nesil C1 veya C1X modem kullanabileceği ve N1 kablosuz çipini barındırmayacağı da gelen bilgiler arasında. Kamera tarafında ise bir değişiklik beklenmiyor. Bir başka sevindiren yenilik de bağlantı tarafında olacak.

Sızıntılara göre iPhone 17e, manyetik şarj aksesuarlarının bağlanmasını sağlayan MagSafe desteğine sahip olacak. Ne yazık ki bu özellik iPhone 16e'de bulunmuyor. Telefonun yurt dışı fiyatında ise ise bir değişiklik beklenmiyor.

iPhone 16e, yurt dışında 599 dolar fiyatla satışa çıkmış Türkiye'de ise vergiler dolayısıyla satış fiyatı 47.999 TL olarak belirlenmişti.Söz konusu telefon şimdi ise 30 bin TL civarına satılıyor. iPhone 17e'nin ülkemizde buna yakın bir fiyatla sunulması bekleniyor.