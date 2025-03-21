Invincible 4. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu! Yakında Geliyor

Amazon Prime Video'nun en iyi animasyon dizileri arasında yer alan Invincible'ın 3. sezonu 13 Mart 2025 tarihinde sona erdi. Peki, Invincible 4. sezonu ne zaman çıkacak? Popüler animasyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla birlikte yeni sezon yayın tarihi belli oldu.

Invincible 4. Sezon Yayın Tarihi Ne Zaman?

Invincible'ın sosyal medya hesabı üzerinden dördüncü sezona dair bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşıma göre animasyon dizisinin yeni sezonu 2026 yılında izleyiciler ile buluşacak. Ayrıca seslendirme çalışmalarının da tamamlandığı açıklandı.

İlk sezon 2021 yılının mart ayında başlayıp nisan ayında sona ermişti. İkinci sezon ise iki kısım şeklinde yayınlanmıştı. İlk kısım 2023 yılının kasım ayında, ikinci kısım ise 2024 yılının mart ayında çıkmıştı. Üçüncü sezon ise 6 Şubat-13 Mart 2025 tarihleri arasında ekranlara geldi.

Invincible 3. Sezon Türkçe Alt Yazılı Fragman

Invincible Konusu

Invincible, dünyadaki en güçlü süper kahraman Nolan Grayson'ın oğlu Mark Grayson'ın maceralarını konu alıyor. 17 yaşına girdikten sonra süper güçlerini keşfeden Grayson, bu yeteneğini geliştirmek için babasından yardım alır.

Invincible Seslendirme Kadrosu

Steven Yeun

J.K. Simmons

Sandra Oh

Zazie Beetz

Grey Griffin

Walton Goggins

Gillian Jacobs

Zachary Quinto

Kevin Michael Richardson

Jason Mantzoukas

Khary Payton

8,6 IMDb puanına sahip animasyon dizisinde Steven Yeun "Mark Grayson" karakterini, Sandra Oh "Debbie Grayson" karakterini, Grey Griffin "Monster Girl" karakterini, Gillian Jacobs "Eve" karakterini, Walton Goggins ise "Cecil" karakterini seslendiriyor.