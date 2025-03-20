The Big Bang Theory'nin En Sempatik Karakteri Devam Dizisiyle Dönüyor

The Big Bang Theory evreni, Young Sheldon'ın başarısının ardından yeni bir hikayeyle genişlemeye devam ediyor. Bu yan hikaye, HBO Max'ta sahne alacak.

Dizinin resmi duyurusu yapıldı ve ismi nihayet açıklandı: Stuart Fails to Save the Universe.

Ana karakter olarak Kevin Sussman; The Big Bang Theory'nin en talihsiz ama bir o kadar da sevilen yan karakterlerinden biri olan Stuart Bloom öne çıkıyor. Stuart, çizgi roman dükkanını işletirken pek çok kez zor durumlarla karşılaşmış, sempatikliğinden ötürü hayranların kalbinde taht kurmuştu.

Stuart Fails to Save the Universe Konusu Ne?

Henüz dizinin tam konusu açıklanmış değil, ancak başlığa alıcı gözle bakarsak Stuart'ın büyük oynayacağını ve sonunda yenileceğini düşünebiliriz. Dizide ana kadrodan kimse uzun süreli olarak yer almayacak ama bazı yan karakterlerin geri döneceği söylendi. Orijinal dizilerden tanıdığımız isimler bu diziyle geri dönecek.

Şu an için çekimlerin ne zaman başlayacağı ve dizinin ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor.

The Big Bang Theory evreninde daha fazla yan hikaye görmek ister miydiniz? Bu hikaye, görmek isteyeceklerinizin arasında mı? Yorumlarda buluşalım.