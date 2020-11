iOS 15 Alacak Cihazlar Listesi Ortaya Çıktı: iPhone 6S ve SE Almayabilir

Apple'ın gelecek sene duyuruacağı iOS 15 güncellemesini alacak cihazların hangileri olduğu araştırılıyor. iOS 15 alacak cihazlar listesi ne? iOS 15 güncellemesi alacak iPhone modelleri hakkında detayları sizler için derledik.

iOS 15 Alacak Cihazlar Listesi, iOS 15 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri

iOS 15 güncellemesinin gelecek yıl Apple tarafından düzenlenecek olan WWDC etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Henüz yazılım daha tanıtılmamışken hangi cihazların güncellemeyi alacağına dair bir söylenti ortaya atıldı. iOS 15 alacak cihazlar listesi nedir?

The Verifier tarafından paylaşılan bir söylentiye göre Apple, iPhone SE, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerine iOS 15 güncellemesi sunmayacak. iPhone 6s ve iPhone 6s Plus ilk olarak Eylül 2015'te, ardından Mart 2016'da iPhone SE modeli piyasaya sürüldü. Apple yaklaşık dört veya beş yıl yazılım güncellemesi sağlıyor. Buna göre iPhone SE, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerine güncelleme desteğinin kesilmesi gayet normal görünüyor.

iOS 15 Alacak Cihazlar Listesi

Söylenti doğru ise iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar listesinde şu iPhone modelleri bulunacak:

2021 iPhone serisi

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Artı

iPhone SE (2020)

iPod touch (7. nesil)

iOS 15 Yenilikleri Neler?

iOS 15 hangi yeniliklerle gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yeni iOS sürümünden kullanıcı deneyimine yönelik pek çok iyileştirme bulunacak. iOS 15 hakkında tüm gelen bilgileri derlediğimiz blog yazımıza aşağıda yer alan bağlantıdan kolayca ulaşabilirsiniz.

iOS 15 güncellemesi çıkışını Eylül 2021'de gerçekleştirecek. Eylül 2021'de yeni iPhone modelleri ile birlikte iOS 15 sürümü de çıkmış olacak. Yeni iPhone modellerinin tanıtılacağı gün iOS 15 güncellemesi diğer iPhone modellerine sunulmuş olacak. Beklentiler bu yönde.

Sizler iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? iOS 15 güncellemesinden beklentileriniz neler? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!