Apple, iOS 16'da iPhone'lardaki Canlı Duvar Kağıtları Özelliğini Kaldırıyor

Apple, iOS'un en son sürümünde popüler özelliklerinden birini sessizce kaldırdı ve belki de kullanıcılardan bazılarının bu değişiklikten haberi bile yok. Artık en son iOS 16 sürümü yüklü iPhone'lar Canlı Duvar Kağıtları özelliğini sunmuyor. Peki şirket bu kararı neden aldı?

Bilmeyenler için Apple bu özelliği ilk olarak iOS 11'de sundu ve birçok iPhone sahibi bu özelliği kullandı ancak Apple, resmî Dinamik Duvar Kağıtları'nı da içeren bu özelliği kaldırdı. Dinamik Duvar Kağıtları temel olarak kilit ekranında hareket eden duvar kağıtlarıydı. Bu özelliği etkinleştirmek için Canlı Duvar Kağıdı'nın hareketini görmek üzere ekrana uzun süre basmak gerekiyordu.

Apple, Canlı Duvar Kağıtlarını Neden Kaldırıyor?

Ancak şirket daha önce Apple Watch'ta sunduğu özelleştirilebilir kilit ekranı özelliğini iPhone'larda da sunmaya karar verdiğinden bu durum bir sorun hâline geldi. Özelleştirilebilir kilit ekranları ekrana uzun süre basarak da çalıştığından, iPhone üreticisinin eski özelliği kaldırdığı görülüyor. Bu değişiklik aynı zamanda şirketin iki ürün serisini birbirine yaklaştırıyor.

Başka bir deyişle, her ikisi de benzer bir giriş yöntemine sahip olduğu için şirket yeni bir özelliği korumayı ve eski bir özelliği kaldırmayı seçti. Apple, sorunsuz ve sağlam bir ekosistem oluşturmak için çalışıyor ve muhtemelen iki farklı platformda az çok benzer işlevleri yerine getiren iki özelliği tutmak yerine kontrol ve işlevsellikte kolaylığı seçti.

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