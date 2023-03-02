Apple'ın Eli Kolu Bağlı: iPhone Satışlarındaki Düşüş Devam Ediyor

Yeni bir araştırma notu, iPhone satışlarının Ocak ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla %11 düştüğünü ancak bunun Aralık ayındaki düşüşe kıyasla bir iyileşme olduğunu gösteriyor. Yine de Apple, iPhone satışlarındaki gerilemesini durdurmayı başaramıyor.

iPhone 14 serisinde tedarik zincirinde üretimi etkileyen birden fazla varoluşsal faktör görülmüştü. Bu durum tedariğin aylarca azalmasına ve Aralık çeyreğinde Apple için net gelir kaybına yol açtı.

Apple, iPhone Satışlarındaki Gerilemeyi Durduramıyor

Aralık ayına gelindiğinde arzda iyileşme görülmeye başlandı ancak bu durum çeyrek başında yaşanan hasarı telafi etmeye yetmedi. AppleInsider tarafından görülen UBS'in bir araştırma notu, iPhone satışlarının Ocak ayı boyunca genel olarak düşmeye devam ettiğini gösteriyor. Notta iPhone satışlarının küresel olarak yıldan yıla %11 ve aydan aya %8 düştüğü belirtiliyor.

Counterpoint tarafından UBS'e sağlanan veriler, Çin pazarındaki gücün diğer pazarlardaki düşüşleri dengelemeye yardımcı olduğunu da gösteriyor. Çin'de iPhone satışları Aralık ayında yıldan yıla %22 azalırken Ocak ayında %6 arttı.

Satış adedi iPhone gelirleri için doğrudan bir korelasyon değil ancak bazı bilgiler sağlıyor. Apple, kaybettiği zamanı telafi etmek için pazarı stoklarıyla doldurmaya devam edecek ve bu da güçlü bir Mart çeyreği ile sonuçlanabilir. Ayrıca modellerde belli başlı indirimler görmemiz de olası.