iOS 16 ile Birlikte Efsaneleşmiş iPhone Duvar Kağıdı Geri Dönüyor

Apple, geliştiriciler için iOS 16 beta 3'ü piyasaya sürdü ve bugünün güncellemesindeki yenilikler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. En önemli yeniliklerden biri de Apple'ın ilk iPhone'un 15. yılını kutlamak için bir easter egg eklemiş olması. Görünüşe g öre iOS 16 ile birlikte orijinal iPhone'daki efsaneleşmiş duvar kağıdı geri dönüyor.

9to5Mac'in iOS 16 beta 3'ün dâhili dosyalarında bulduğu üzere Apple, ilk iPhone'daki ikonik palyaço balığı duvar kağıdını yeniden düzenledi ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var o da bu yeni ikonik duvar kağıdının şu anda herkes için kullanılamıyor olması.

Twitter'daki bazı kullanıcılar onu bulabiliyorken, diğerleri iPhone ana sayfasındaki palyaço balığı duvar kağıdını ve muhtemelen bir hata olan kilit ekranı ayarlarını göremiyor. Daha önce açıklandığı üzere iOS 16'daki duvar kağıtları artık statik görüntüler değil, kilit ekranında saatle etkileşime giren gerçek zamanlı oluşturulmuş animasyonlardan ibaret.

iOS 16 Ne Zaman Çıkacak?

Apple'ın bu tarz easter egg'ler ile kullanıcılarını mutlu etmesi oldukça hoş, öyle ki geçmişte de kendisinden benzer hamleler görmüştük.

iOS 16'nın şu anda Apple Developer web sitesi aracılığıyla geliştiriciler için beta yazılımı olarak mevcut olduğunu belirtmekte fayda var. Genel beta bu ay yayınlanacak ve herkes betaya erişebilecek. Resmî ve kararlı sürümün ise bu sonbaharda çıkması bekleniyor.

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