iOS 17.2 Beta 2 Kullanıma Sunuldu: Yenilikler Neler?

iOS 17.2 beta 2, Siri'deki iyileştirmeler, iPhone 15 Pro'daki Vision Pro kamera özellikleri ve daha fazlası dâhil olmak üzere birkaç ilginç değişiklik ve yeni özellikle birlikte kullanıma sunuldu.

iOS 17.2 beta 2'yi deneyimlemek isteyen kullanıcılar, beta programına kayıtlı iseniz "Ayarlar", "Genel"e gidip ardından "Yazılım Güncelleme"yi seçerek indirebilirsiniz.

iOS 17.2 Beta 2'deki Yenilikler Neler?

Uzun süredir beklenen yeni Günlük uygulaması kullanıma sunulurken, uygulama içi özelliklerde de bazı ufak değişiklikler yapıldı.

iOS 17.2 beta 2 ile iPhone 15 Pro kullanıcıları yakında çıkacak Vision Pro için "uzamsal video" çekmeye başlayabilirler.

iOS 17'deki yeni "Hassas İçerik Uyarısı" özelliği artık Mesajlar uygulamasında da kullanılabilecek.

iOS 17.2 beta 2'deki Ayarlar uygulamasında, "Kapsam" menüsü daha üst kısım olan "Genel" menüsüne taşındı. Daha önce bu menüye Ayarlar > Genel > Hakkında üzerinden erişilebiliyordu.

iOS 17.2 beta 2 Siri'ye iki yeni özellik ekliyor. Siri artık Apple Haritalar'ı kullanırken tahmini varış sürenizi ve mevcut yüksekliğinizi söyleyebiliyor.

Peki siz iOS 17.2 Beta 2'de gelen değişikliklerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.