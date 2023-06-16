iOS 17 ile 'Ekran Mesafesi Uyarısı' Özelliği Geliyor: Peki Nasıl Çalışacak?

iOS 17 ve iPadOS 17, iPhone veya iPad'i uzun süre gözlerinize çok yakın tuttuğunuzda sizi uyarabilecek yeni bir Ekran Mesafesi özelliği içeriyor.

Apple, bu özelliğin sağlıklı görüntüleme alışkanlıklarını teşvik ederek çocuklarda miyopluk riskini azaltmaya yardımcı olmak için tasarlandığını ve genel olarak göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olabileceğini söylüyor.

Yeni Ekran Mesafesi Uyarısı Özelliği Nasıl Çalışacak?

Ekran Mesafesi Uyarısı, Ayarlar uygulamasında Ekran Süresi → Ekran Mesafesi altından açılabiliyor ve Face ID'ye sahip tüm iPhone ve iPad Pro modellerinde kullanılabiliyor. Bu özellik, ekran ile gözleriniz arasındaki mesafeyi ölçmek için Face ID'ye güç veren aynı TrueDepth adlı kamerayı kullanıyor ve tam ekran bir uyarı, kullanıcılardan aygıtlarını uzun süre gözlerine 12 inçten daha yakın tuttuktan sonra daha uzağa taşımalarını istiyor.

Özellik etkinleştirildiğinde kullanıcılar "iPhone Çok Yakın" uyarısı alacaklar. iPhone güvenli bir mesafeye taşındıktan sonra ekranda bir onay işareti belirecek ve kullanıcılar devam etmek için "Devam Et" seçeneğine dokunabilecekler.

iOS 17 ve iPadOS 17 bu yılın sonlarına doğru yayınlanacak ve şu anda Apple geliştirici hesabı olan kullanıcılar için beta sürümünde mevcut.