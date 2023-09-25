iOS 17 Beraberinde Gizlilik Problemleri Getirdi: Apple Soruşturma Başlattı!

iOS 17'ye güncelledikten sonra bazı iPhone kullanıcıları mevcut gizlilik ayarlarının izinsiz olarak değiştirildiğini fark etti. Bir süredir gündemin ana konusu olan bu durumla ilgili Apple soruşturma başlattığını açıkladı.

X'te yayınlanan bir gönderide, güvenlik araştırmalarına ilgi duyan iOS geliştiricileri çifti (Mysk), ayarlarda "Önemli Konumlar ve iPhone Analitikleri" kapalı olan bazı kullanıcıların iOS 17'ye güncelledikten sonra bu seçeneklerin otomatik olarak açıldığını ve bunu uyarı veya izin olmadan yapıldığını keşfetti.

Apple, 9to5Mac'e bu kullanım ayarlarının iOS 17'ye güncellenirken değişmemesi gerektiğini doğruladı. Şirket sorunu araştırdığını söyledi ve kullanıcı gizliliğine olan bağlılığını yineledi.

iOS 17 Gizlilik Ayarları Apple Tarafından Neden ve Nasıl Değiştiriliyor?

Apple konuya dair politikasında "Önemli konumlar uçtan uca şifrelenir ve Apple tarafından okunamaz." diyor. Bu özellik, en son ziyaret ettiğiniz yerleri takip etmek için kullanılır ve bu konum verilerini diğer şeylerin yanı sıra tahmini trafik yönlendirmesi, uygulama önerileri, fotoğraflar uygulamasındaki anılar için kullanır.

Buna rağmen Mysk, "Önemli konumlar iPhone'unuzda yerel olarak kalırken, sık ziyaret ettiğiniz konumlar hakkında ayrıntılı bilgiler kaydettikleri için kötüye kullanılabilirler." uyarısında bulunuyor.

iPhone Analytics'e gelince, Mysk "konum bilgilerinizin bu analiz raporlarına dâhil edilmesinin, raporlar kimliğinizi tespit etmese bile gizlilikle ilgili sonuçları olabileceğini" söylüyor. Ayrıca "güvenlik uzmanlarının her zaman bu iki seçeneği kapatmanızı tavsiye ettiğini" ifade ediyor.

Her iki seçeneği de Ayarlar -> Gizlilik ve Güvenlik -> Konum Servisleri -> Sistem Servisi (en alttaki son seçenek) bölümünde bulabilirsiniz.

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