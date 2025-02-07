iOS 18.3.1 ile Gelecek Yenilikler Belli Oldu! Neler Değişecek?

Geçtiğimiz haftalarda iOS 18.3 güncellemesi yayınlanmıştı. Bu güncelleme, iPhone'lara bir dizi yenilik getirerek kullanım deneyimini bambaşka bir boyuta taşımayı başarmıştı. Yeni sürümler üzerinde çalışmaya devam eden Apple, iOS 18.3.1 güncellemesini sunmaya hazırlanıyor.

iOS 18.3.1 Güncellemesi Neler Sunacak?

iOS tarafında 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 gibi ana sürümler büyük yenilikler getirirken iOS 18.1.2, iOS 18.2.3 gibi ara sürümler ise genellikle ufak değişiklikler sunuyor. Ayrıca bu ara güncellemelerle güvenlik açıkları kapatılıyor ve mevcut hatalar gideriliyor.

Paylaşılan bilgilere göre iOS 18.3.1 güncellemesi ile birlikte iPhone'larda çoğu kişinin karşılaştığı bazı yazılım hataları düzeltilecek ve güvenlik açıkları kapatılacak. Dolayısıyla önceki ara güncellemelerde olduğu gibi bu sürümde de büyük bir yenilik görmeyeceğiz. Güncelleme birkaç hafta içinde yayınlanacak.

Apple Intelligence destekli bildirim özetleri, kullanıcılara yanlış özetler sunduğundan dolayı geçici olarak devre dışı bırakılmıştı. Bu özelliğin iOS 18.3.1 ile birlikte yeniden aktif hâle getirip getirilmeyeceği henüz bilinmiyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devinin şubat ayı içerisinde iOS 18.4 beta sürümünü yayınlayacağı söyleniyor. Bu güncelleme ile birlikte Apple Intelligence tarafında iyileştirmeler, yeni emojiler ve daha birçok yeniliğin sunulması bekleniyor.