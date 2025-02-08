Siri'yi Baştan Aşağı Değiştirecek iOS 18.4 Güncellemesi Yakında Geliyor!

Apple, iPhone kullanıcılarına yepyeni yapay zeka özellikleri sunan iOS 18.3 güncellemesini geçtiğimiz hafta destekleyen tüm modeller için sundu. Bu gelişmenin ardından ise gözler bir sonraki önemli güncelleme olan iOS 18.4'e çevrildi. Bloomberg’den Mark Gurman ise yeni sürümün beta sürecinin ne zaman başlayacağını sızdırdı. İşte iOS 18.4 beta çıkış tarihi!

iOS 18.4 Betası Önümüzdeki Hafta Çıkacak

iddialara göre iOS 18.4'ün beta süreci önümüzdeki hafta başlıyor. iPhone Xr ve üzerindeki tüm iPhone modellerine sunulacak olan güncelleme, özellikle Siri'de neden olacağı değişikliklerle dikkat çekecek. Ancak buradaki "tüm iPhone modelleri" derken geliştirici modu açık olan cihazları kastettiğimizi hatırlatalım.

iOS 18.4 bir süre beta sürecinde olacak ve Apple'ın test sürecini tamamlamasının ardından tüm kullanıcılara sunulacak. yukarıda bahsettiğimiz gibi bu güncellemenin en çok etkileyeceği şey ise Siri olacak. iOS 18.4 güncellemesiyle birlikte Siri, çok daha bilinçli hale gelecek.

Anlama, bağlam kurma, ekran farkındalığı ve uygulamalar üzerinde daha fazla kontrol gibi pek çok yetenek kazanacak olan Siri, gerçek anlamda bir yapay zeka destekli asitana dönüşecek. Ayrıca yapay zeka destekli “Öncelikli Bildirimler” özelliği de yine bu güncellemeyle birlikte gelebilir.

Bu özellik önemli bildirimleri otomatik olarak öne çıkararak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Bunun yanında, Apple Intelligence desteği iOS 18.4 ile birlikte daha fazla dilde kullanılabilecek. Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce, İspanyolca ve Vietnamca bu diller arasında.

"Vietnamca'nın bile olduğu listede Türkçe nerede?" diye soracak olursanız, ne yazık ki bu sorunun cevabı şimdilik yok. Yapay zekanın dil bariyerini yıktığı söylenen 2025'te önem sırasında Vietnam'ın bu kadar gerisinde kalmak can sıkıcı olsa da iPhone'un konumunu ABD ve Siri dilini İngilizce yaparak Apple Intelligence kapsamında olan bu özellikleri kullanmak mümkün.

iOS 18.4 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri