iPhone SE 4'ün Çıkış Tarihi Sızdırıldı! Bu Kadar Erken Beklenmiyordu

Ucuz iPhone satın almak isteyen kişiler tarafından uzun süredir merakla beklenen iPhone SE 4'e dair sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Son sızıntı, uygun fiyatlı iPhone'un ne zaman tanıtılacağını gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz günlerde iPhone SE 4 modelinin iPhone 16'ya kıyasla neredeyse yüzde 40 daha uygun, iPhone SE 3 modeline kıyasla ise yüzde 15 daha pahalı olacağı ortaya çıkmıştı. Çok güçlü bir işlemci olan A18, 48 MP ana kamera ve iPhone 14 boyutlarında çentikli ekranın fiyat artışına neden olacağı söyleniyor.

Telefonun fiyat etiketinin ise 500 dolar olacağı tahmin ediliyor. 500 dolar şu anda 18 bin TL'ye denk geliyor ancak bu ücretin üzerine akıllı telefonlardan alınan vergiler de eklenecek. Peki, iPhone SE 4 ne zaman çıkacak?

Here's what the iPhone SE 4 looks like pic.twitter.com/pEyIAJ34VR