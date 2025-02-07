iPhone SE 4'ün Çıkış Tarihi Sızdırıldı! Bu Kadar Erken Beklenmiyordu

iPhone SE 4'ün çıkış tarihi ortaya çıktı. Peki, uygun fiyat etiketiyle dikkat çekecek yeni iPhone ne zaman tanıtılacak? İşte detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Ucuz iPhone satın almak isteyen kişiler tarafından uzun süredir merakla beklenen iPhone SE 4'e dair sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Son sızıntı, uygun fiyatlı iPhone'un ne zaman tanıtılacağını gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz günlerde iPhone SE 4 modelinin iPhone 16'ya kıyasla neredeyse yüzde 40 daha uygun, iPhone SE 3 modeline kıyasla ise yüzde 15 daha pahalı olacağı ortaya çıkmıştı. Çok güçlü bir işlemci olan A18, 48 MP ana kamera ve iPhone 14 boyutlarında çentikli ekranın fiyat artışına neden olacağı söyleniyor.

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Apple'ın merakla beklenen ucuz telefonu iPhone SE 4'ün fiyatı bir kere daha sızdırıldı. Peki iPhone SE 4, Türkiye'de kaç TL olacak.

Telefonun fiyat etiketinin ise 500 dolar olacağı tahmin ediliyor. 500 dolar şu anda 18 bin TL'ye denk geliyor ancak bu ücretin üzerine akıllı telefonlardan alınan vergiler de eklenecek. Peki, iPhone SE 4 ne zaman çıkacak?

iPhone SE 4 Çıkış Tarihi

Bloomberg'den Mark Gurman, iPhone SE 4 modelinin önümüzdeki hafta duyurulabileceğini öne sürdü. Gurman'a göre ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni iPhone için bir lansman düzenlemeyecek. Bu, gelecek hafta iPhone SE 4'ün dışında bir ürün görmeyeceğimiz anlamına geliyor.

İlk iPhone SE modeli 2021 yılının mart ayında, iPhone SE 2 modeli 2020 yılının nisan ayında, iPhone SE 3 modeli ise 2022 yılının mart ayında tanıtılmıştı. Dolayısıyla SE serisinin yeni telefonunun şubatta tanıtılacak olması şaşırttı.

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