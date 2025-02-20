iOS 18.4'ün Ne Zaman Geleceği Belli Oldu! iPhone'da Neler Değişecek?

Geçtiğimiz haftalarda iOS 18.3 güncellemesi yayınlanmıştı. Bu güncelleme, iPhone'lara bir dizi yenilik getirerek kullanım deneyimini bambaşka bir boyuta taşımayı başarmıştı. Bu güncellemenin ardından 18.3.1 sunulmuştu. Apple bu kez iOS 18.4 güncellemesini yayınlamaya hazırlanıyor.

iOS 18.4 Güncellemesinin Çıkış Tarihi

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, iOS 18 ve iPadOS 18 için resmî web sayfalarını güncelledi. Bununla birlikte yeni güncellemenin ne zaman geleceği belli oldu. iOS 18.4 ve iPadOS 18 güncellemesi nisan ayının başlarında sunulacak.

Yeni güncelleme ile birlikte Apple Intelligence'a yeni dil seçenekler eklenecek. Bunlar arasında Çince (Basitleştirilmiş), Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce (Brezilya) ve İspanyolca yer alıyor.

iOS 18.4 ile birlikte Siri'nin yeni özelliklere sahip olacağı söyleniyordu ancak yeni sızıntıya göre bu yeniliği iOS 18.5'te göreceğiz. Siri artık e-postaları, mesajları, dosyaları ve fotoğrafları takip ederek kullanıcıya özel görevlerde yardımcı olabilecek. Siri ayrıca ekrandaki içerikle etkileşime geçebilecek.

Örneğin adres ekleme veya fotoğraf gönderme gibi işlemleri kolayca gerçekleştirebilecek. Siri'nin uygulamalar arasında daha derin entegrasyon sağlaması da bekleniyor. Örneğin, dosyaları bir uygulamadan diğerine taşıma, fotoğraf düzenleme ve paylaşma gibi işlemler Siri ile yapılabilecek.