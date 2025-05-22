iOS 18.5 iPhone'lara İyi Gelmedi: Kullanıcılar Çok Sayıda Sorunla Boğuşuyor!

Uzun bir süredir önümüzdeki ay tanıtacağı yeni işletim sistemi iOS 19 için çalışmalarını sürdüren Apple, bir yandan da mevcut iOS 18 için yeni güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Şirket son olarak geçtiğimiz hafta birçok kullanıcı tarafından merakla beklenen iOS 18.5 güncellemesini yayınladı.

Aktarılanlara göre, ilk etapta tasarım alanında getirdiği bazı yeniliklerle beğeni toplayan yeni sürüm son zamanlarda kullanıcıların başına adeta bela oldu. Pek çok kişi, iOS 18.5'i yükledikten sonra telefonunun aşırı ısınma ve dokunma algılamama gibi birçok sorunla karşı karşıya kaldığını belirtiyor.

Bazı Telefonlar Aşırı Isınırken, Bazıları Dokunmayı Algılayamıyor

Reddit başta olmak üzere pek çok farklı sosyal medya platformunda şikayetlerini dile getiren bazı iPhone kullanıcıları, yeni sürümü yükledikten sonra telefonlarının dokunmatik algılama yeteneklerinde kayıp yaşandığını dile getiriyor. Özellikle bazı iPhone 15 Pro Max cihazlarının bu sorundan daha fazla etkinlendiği söyleniyor.

Aktarılanlara göre söz konusu sorun, cihazın bazı dokunuşlara tamamen duyarsız kalmasına yol açıyor. Kullanıcıların büyük çoğunluğu özellikle uygulama ve sistemlerin birçoğunda yer alan "X" benzeri kapatma tuşlarında tepkisizliğin daha çok yaşandığını ifade ediyor.

iOS 18.5 ile birlikte telefonlarda ortaya çıktığı söylenen bir diğer problem ise aşırı ısınma. Apple'ın geçmişte yayınladığı diğer pek çok iOS arama güncellemesinde olduğu gibi bu sürümden sonrada kullanıcıların belli bir bölümü telefonlarının gereğinden fazla ısındığını ve genel performansının düştüğünü öne sürüyor.

Henüz bir süredir sosyal medyada gündem olan iOS 18.5 şikayetleri ile ilgili olarak Apple cephesinden henüz net bir açıklama gelmedi. Şirketin önümüzdeki günlerde şikayetlere bağlı olarak yeni bir ara sürüm daha yayınlaması gündemde.

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