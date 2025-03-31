Apple Gaza Bastı! Yeni Güncelleme İçin Test Süreci Başladı

Teknoloji devi Apple, iPhone kullanıcıları için yeni iOS güncellemesi üzerinde çalışmaya başladı. Aktarılan bilgilere göre şirketin yazılım ekibi, henüz geliştiricilere bile sunulmayan iOS 18.6 sürümünü test etmeye başladı. Peki bu yeni güncelleme neler sunacak ve ne zaman yayınlanacak?

iOS 18.6 İçin Test Süreci Başladı

Apple, iOS 18.6'yı ilk etapta yalnızca kendi çalışanlarıyla test etmeye başladı. Geliştiriciler ve genel beta kullanıcıları için henüz bir sürüm yayınlanmadı. Ancak beklentilere göre ilk beta sürümü Mayıs veya Haziran aylarında erişime açılacak. Kararlı sürümünse Temmuz ayının ortalarına doğru kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Yeni sürümün hangi özellikleri getireceği henüz netlik kazanmış değil. Apple, geçtiğimiz yıllarda "x.6" sürümlerini genellikle hata düzeltmeleri ve güvenlik iyileştirmeleri için yayınlamıştı. Örneğin iOS 17.6 ve iOS 16.6 yalnızca küçük düzeltmeler içeriyordu. Ancak iOS 13.6, iOS 14.6 ve iOS 15.6 sürümlerinde bazı yeni özellikler eklenmişti. Bu nedenle iOS 18.6’da da küçük yeniliklerin olabileceği düşünülüyor.

Öte yandan Apple, şu anda iOS 18.5’i de test ediyor. Bu sürümün herkese açık ilk beta versiyonunun önümüzdeki birkaç gün içinde yayınlanması muhtemel.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iOS 18.6 sürümünden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.