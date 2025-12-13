Eski iPhone Sahipleri Dikkat: iOS 26'yı Yükleyemiyorsanız Bu Güncellemeyi Kesin Yapın!

Apple, bugün iOS 26.2 güncellemesini yayınlayarak yeni nesil işletim sistemine geçiş sürecini hızlandırırken, henüz bu sürüme adım atmayan kullanıcıları da göz ardı etmedi. Şirket, iOS 26’ya yükseltme yapmayan ya da yapamayan iPhone modelleri için iOS 18.7.3 sürümünü resmen kullanıma sundu. Yeni güncelleme, herhangi bir özellik eklemekten ziyade sistem güvenliğini güçlendirmeyi hedefliyor. İşte detaylar…

iOS 18.7.3 Neden Önemli?

Apple, son dönemde iOS 26.1 ve 26.2 sürümlerini ön plana çıkarsa da halen iOS 18 üzerinde kalan geniş bir kullanıcı kitlesi bulunuyor. Şirket bu kullanıcıların olası güvenlik risklerine karşı savunmasız kalmaması adına iOS 18.7.3 güncellemesini yayınladı.

Söz konusu sürüm, Apple tarafından “önemli güvenlik düzeltmeleri” içeren bir yama olarak tanımlanıyor. Aynı güncelleme, iPad kullanıcıları için de iPadOS 18.7.3 adıyla sunulmuş durumda. Paylaşılan resmi sürüm notları oldukça kısa ve net. Apple iOS 18.7.3 için yalnızca “Bu güncelleme önemli güvenlik düzeltmeleri içerir ve tüm kullanıcılara önerilir” ifadesine yer veriyor.

Şirket, kapatılan güvenlik açıklarının teknik detaylarını henüz kamuoyuyla paylaşmadı. Ancak bu tarz ara güncellemeler genellikle işletim sisteminin çekirdek seviyesindeki, kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilebilecek açıkları ortadan kaldırmaya odaklanıyor.

Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, sistem arayüzünde veya günlük kullanımda fark edilebilir bir değişiklikle karşılaşmayacak. iOS 18.7.3, tamamen güvenlik iyileştirmelerine odaklanan bir sürüm olarak öne çıkıyor.

iOS 18.7.3 güncellemesi nasıl yüklenir?

iOS 18.7.3’ü yüklemek için herhangi bir ek işlem yapmanıza gerek yok. Güncellemeye şu adımları izleyerek kolayca ulaşabilirsiniz:

Ayarlar uygulamasını açın

Genel menüsüne girin

Yazılım Güncelleme seçeneğine dokunun

iOS 18.7.3 göründüğünde İndir ve Yükle seçeneğini seçin

Güncelleme sırasında cihazınızın şarj seviyesinin yeterli olmasına ve Wi-Fi bağlantısının açık olmasına dikkat etmeniz öneriliyor.