iPhone'lara Büyük Güncelleme Yolda! iOS 26.2'nin Tarihi Ortaya Çıktı

Apple, bu yılın son büyük iOS güncellemesini yayınlamaya hazırlanıyor. iOS 26.2'nin çok yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşturulacağı ortaya çıktı. Çok yakında sunulacak olan yeni güncellemenin ardından iPhone kullanıcıları son derece geniş bir özellik yelpazesine sahip olmaya başlayacak.

iOS 26.2 Ne Zaman Yayınlanacak?

Apple'ın iOS 26.2 güncellemesini gelecek hafta yayınlayacağı ileri sürüldü. Teknoloji devi, şimdiye kadar üç beta sürümü yayınladı. Bu hafta ise dördüncü betanın gelmesi bekleniyor. Bu beta sürümünün atlanması hâlinde iOS 26.2 8-11 Aralık tarihleri arasında yayınlanabilir ancak böyle bir durumun söz konusu olmaması hâlinde güncellemeyi 11 Aralık'tan itibaren beklemeye başlayabiliriz.

iOS 26.2'nin Özellikleri Neler?

iOS 26 ile bir hatırlatıcı ayarlarken alarm çalmasını seçmek mümkün hâle gelecek. Bunlara durdurma ve erteleme seçenekleri eşlik edecek. Örneğin sağlığınız için düzenli olarak kullanmanız gereken bir ilaç varsa bu özellikten yararlanabileceksiniz. Böylece unutmamanız gereken şeyler için kurduğunuz hatırlatıcıları kaçırmanız neredeyse imkânsız bir hâl alacak.

Yeni güncelleme, kilit ekranındaki saatin Liquid Glass şeffaflığını ayarlamanıza imkân tanıyacak. Ayrıca rehberde olmayan bir kişi ile dosya paylaşmak için 30 günlük geçerliliğe sahip tek kullanımlık bir AirDrop kodu oluşturabileceksiniz. Bu güncellemenin en önemli tarafı ise AirPods için canlı çeviri özelliğinin Avrupa Birliğine de getirilmesi olacak.

Tüm bunlara ek olarak uyku puanına da bir düzenleme gelecek. Yeni puan aralıkları, durumunuzu daha iyi bir şekilde yansıtacak. Bu arada iOS 26.3'ün ilk betasının iOS 26.2'nin yayınlanmasının gelmesi bekleniyor. Ancak bu daha çok kapsamlı özelliklerden ziyade iyileştirmelere odaklanan bir güncelleme olacak. Bu da iPhone kullanıcıları için asıl heyecan verici özellikleri 2026'dan önce görmeyeceğimiz anlamına geliyor.