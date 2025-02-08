iOS 18 Kullanıcıları Dikkat: Bu Özellik Şarjınızı "Sömürüyor" Olabilir

iPhone'lara yapay zeka özellikleri kazandıran Apple Intelligence, iOS 18 güncellemesi ile kullanıma sunuldu. Özellikle de geçtiğimiz hafta yayınlanan iOS 18.3 güncllemesiyle birlikte bu özellik destekleyen tüm iPhone modellerinde varsayılan olarak açık hale gelmeye başladı. Ancak Apple Intelligence'ın pil tüketimi konusunda ciddi bir yükle birlikte geldiği ortaya çıktı. İşte detaylar!

Apple Intelligence, iPhone'ların Şarjının Hızlı Bitmesine Neden Oluyor

Son birkaç yıldır interneti kasıp kavuran yapay zeka, Apple Intelligence ile iPhone'lara geldi. Ancak kullanıcılar şu ana kadar bu özelliğin yarardan çok zarara neden olduğundan şikayetçi. Örneğin size Apple Intelligence'ı kapatan iPhone kullanııcılarını 7 GB alan tasarrufu sağladığından bahsetmiştik. Şimdi ise benzer bir avantajın pil konusunda yaşandığı ortaya çıktı.

Apple Intelligence, bildirim özetleri, metin önerileri ve görsel tanıma gibi işlemleri cihaz üzerinde gerçekleştiriyor. Bu, hızlı ve etkili sonuçlar sunarken, pil ömrünü de olumsuz etkiliyor. Özellikle bildirim özetleri gibi kullanışlı özellikler, sürekli arka planda çalışarak pil tüketimini artırıyor. Aradaki fark ise yüzde 25. Üstelik bu pil sağlığı yüzde 100 olan bir telefonda.

Hangi telefonu kullanırsanız kullanın bunun iyi bir oran olduğunu söylemek mümkün. Bildiğiniz üzere Apple Intelligence, henüz Türkiye'de kullanıma açık değil. Ülkemizde telefonun bölgesini ve Siri'nin dilini değiştirerek kullanılabiliyor. Ancak bu şarj performansıyla iPhone sahiplerinin kullanması değil kapatması bekleniyor.

Apple Intelligence'ı kapatmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Ayarlar uygulamasını açın.

Apple Intelligence ve Siri seçeneğine dokunun.

Apple Intelligence'ın yanındaki düğmeyi kapalı konuma getirin.

Eğer siz de dil değiştirerek Apple Intelligence kullanıyor ya da Türkçe dil desteği geldiğinde kullanmayı düşünüyorsanız, pil ömründe sorun yaşamanız durumunda bu özelliği kapatmayı deneyebilirsiniz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple Intelligence yüzde 25 pil farkına değer mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.