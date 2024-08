iOS 18 Beta 5 Çıktı: İşte Yeni Özellikler

Apple, iPhone 16 etkinliğiyle birlikte kullanıma sunmaya hazırlandığı iOS 18 için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, son olarak yaklaşık iki haftalık bir aranın ardından geliştiriciler için iOS 18 Beta 5 güncellemesini yayınladı. Peki, yeni sürüm neleri beraberinde getiriyor?

iOS 18 Beta 5 güncellemesi önceki sürümlerdeki gibi çok sayıda hata düzeltmesi ve iyileştirmeye ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte, Denetim Merkezi'nde bazı tasarım değişiklikleri yapıldığını görüyoruz. Bu kapsamda, ikonların daha şeffaf bir yapıya büründüğünü söyleyebiliriz.

Yeni sürümle gelen bir diğer değişiklik ise Fotoğraflar uygulamasıyla ilgili. Bilindiği üzere Apple, iOS 18 beta sürecinde uygulamada bir tasarım değişikliğine giderek favoriler, videolar ve fotoğraflar gibi sekmeleri sağa sola kaydırarak görüntülemeye imkan tanıyordu. Ancak dün yayınlanan sürümle bu özellik tamamen kaldırıldı.

iOS 18 Beta 5 introduces the new "Hide Distracting Items" feature for Safari, which lets you hide elements you don't want to see on a webpage, including ads 👀 pic.twitter.com/myhY4xhzIA