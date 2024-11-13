iOS 18’de Yavaş Şarj Tespit Özelliği: iPhone’unuzun Şarjı Doğru Çalışıyor Mu Öğrenin

Apple, iOS 18 ile iPhone’unuzun şarj hızının optimum seviyede olup olmadığını kolayca anlamanızı sağlayan yeni bir özellik tanıttı. Ayarlar bölümüne eklenen bu özellik sayesinde, cihazınızın en hızlı şarjı alıp almadığını görebilirsiniz.

Hangi Şarj Cihazları "Yavaş" Olarak Kabul Ediliyor?

iOS 18'in Pil bölümünde, iPhone'unuzun yavaş bir şarj cihazı kullandığını algıladığında bir Yavaş Şarj mesajı belirir. Bu aynı zamanda orijinal olmayan bir şarj aleti kullandığınızda da ortaya çıkan bir mesaj.

Ayrıca, 24 saatlik veya 10 günlük pil kullanım grafiklerinde turuncu bir çubuk ile yavaş şarj sürelerini görebilirsiniz.Kablolu şarj cihazları: 7.5W veya daha düşük güç sağlayanlar

Standart Qi1 kablosuz şarj cihazları : 10W’ın altında güç sağlayanlar

: 10W’ın altında güç sağlayanlar Araba veya USB hub bağlantı noktaları

Birden fazla cihazı aynı anda şarj eden adaptörler

iPhone Şarj Aleti Neden Yavaş Şarj Ediyor?

Piyasadaki dalgalanmalardan ötürü orijinal parçaların yüksek fiyat etiketiyle sunulması, sahte şarj cihazlarının tercih edilmesine yol açıyor. Bazı orijinal olmayan üçüncü parti kablosuz şarj cihazları, MagSafe uyumluluğu iddia etse de yalnızca standart Qi hızlarında şarj sunduğundan uyumsuzluk yaşanıyor.

Kablosuz şarj sırasında kulaklık gibi aksesuarlar bağlıysa, cihazınız 7.5W’a kadar sınırlı güç sağlar. Yoğun uygulamalar çalıştırmak, oyun oynamak veya yüksek parlaklıkta video izlemek de cihazınızın güç ve ısısını yönetmesi gerektiği için şarj hızını düşürebilir. Sıcak bir ortamda şarj etmek ise iPhone’un geçici olarak şarjı duraklatmasına neden olabilir.

Daha Hızlı Şarj İçin Neler Yapılabilir?

En hızlı şarj hızını elde etmek için, USB-C Power Delivery şarj cihazı ve uygun kablo kullanmalısınız. iPhone 15 ve sonrası için USB-C kablosu; önceki modeller için ise USB-C - Lightning kablosu önerilir. Alternatif olarak, Apple’ın MagSafe Şarj Cihazı veya Qi2 sertifikalı bir kablosuz şarj cihazı tercih edilebilir.