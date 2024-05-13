iOS 18 ile Gelecek Yeni Yapay Zeka Özelliği Ortaya Çıktı: Pixel 8 Pro'da Zaten Var!

Apple'ın iOS 18 ile birlikte birçok yapay zeka destekli özellik getireceği doğrulandı. Lansmana yaklaştıkça gelecek özelliklerin detayları da belirginleşmeye başladı. Ortaya yeni çıkan bir rapora göre, yeni gelecek özelliklerden biri daha belli oldu.

iOS 18'in Apple Notlar ve Sesli Notlar uygulamalarına da yapay zeka özelliği getireceği ortaya çıktı. Bu sayede iPhone kullanıcıları artık ses kayıtlarını otomatik olarak metne dönüştürebilecek veya özetleyebilecek.

iOS 18 ile Sesleri Yazıya Dönüştürmek Mümkün Olacak

AppleInsider'ın aktardığına göre iOS 18 ile birlikte gelecek yapay zeka desteklerinden biri de sesleri otomatik olarak özetleme ve metine dönüştürme olacak. iPhone gelecek bu özellik, tüm iOS 18 güncellemesi alan telefonlarda, herkese sunulacak gibi duruyor.

Kaydedilen sesleri gerçek zamanlı olarak okuyabilmek mümkün olacak. Bu özellik halihazırda Google Pixel 8 Pro'daki özelliğe oldukça benziyor. Çalışma sisteminin de aynı şekilde başarılı olması bekleniyor.

Bu yapay zeka özelliğinin iPadOS 18 ve macOS 15'e de geleceği söyleniyor. Tüm kullanıcılara sunulması beklense de bu özelliğin spesifik olarak sadece yeni iPhone modellerinde, iPad'lerde ve Mac'lerde bulunması da söz konusu. Tüm bu soruların cevabını Eylül'de gerçekleşecek WWDC etkinliğinde alacağız.