iOS 18 Yakında Daha Fazla Özellikle Geliyor: Tarih Verildi!

Apple, iOS 18 ile iPhone'a yeni erişilebilirlik özellikleri getirecek. Apple bu yeni özelliklerin ön izlemesini Haziran ayında WWDC'de gerçekleştirecek ve buna Siri başta olmak üzere diğer yapay zeka özellikleri de dahil olacak.

İşletim sisteminin erişilebilirlik özellikleri dışında, görme, hareket etme, işitme, konuşma ve bilişsel ihtiyaçları olan kişiler için tasarlanmış özellikler de olacak.

MacRumors, sektördeki bazı kaynaklarla konuştu ve onlara iOS 18'e eklenmesi beklenen bazı yeni erişilebilirlik özellikleri hakkında bilgi verdi. Normalde bu özellikler WWDC'den önce duyuruluyor ve bu da Apple'ın bu yeni özelliklerin geliştirilmesini tamamlamasını mümkün kılıyor. Bunlar, bu bilgilerin neden bu zamanda sızdığının sebebi olabilir.

iOS 18'in Sağlayacağı Kolaylıklar

Ses Kısayolları, bir iPhone kullanıcısının belirli bir erişilebilirlik özelliğini başlatmak için bir ifadeyi bağlamasına olanak tanıyor. Siri Kısayolları'nın aksine, "Hey Siri" gibi hiçbir uyandırma ifadesinin söylenmesine gerek olmayacak. Ses Kısayollarının VoiceOver, Ses Kontrolü ve diğerleri gibi erişilebilirlik özellikleriyle çalışacağı tahmin ediliyor.

İlki, iPhone'daki içeriği okurken ikincisi "hareketleri gerçekleştirmek, ekran öğeleriyle etkileşimde bulunmak, metni dikte etmek ve düzenlemek ve daha fazlası" için sesli komutlar vermenize olanak tanıyor.

Bir diğer güncelleme, Apple'ın sisteme yazı tipi boyutu kontrolü eklemesini sağlayacak. Şu anda kullanıcılar bir uygulamanın yazı tipi boyutunu değiştirebiliyor, ancak bu yalnızca uygulama tarafından destekleniyorsa mümkün. Apple'ın bazı sistem uygulamaları bu tür bir destek sunmuyor. Fakat bu güncellemelerin hepsi iOS 18'de bulunacak.

Şirket daha önce, sık kullanılan ifadelerin kaydedildiği 15 dakikalık bir "eğitim" sonrasında, kullanıcının sesinin dijital versiyonunu oluşturmak için yapay zekayı kullanan Canlı Konuşma için Kişisel Ses'i de duyuruyor. Bu, birisinin konuşmasını engelleyecek bir hastalığı varsa, onun artık konuşabilmesine olanacak tanıyacak.

Gelecek Eylül ayında iOS 18'in yayınlanacağı tahmin ediliyor.