Apple'dan Dünyanın "En Sıkıcı" Özelliğini Veren iOS 18.4 Güncellemesi

Apple'ın yeni iOS güncellemesi, kullanıcıların şimdiye kadar gördüğü en sıkıcı emoji güncellemesi olarak kayıtlara geçti. Tabii bunun altında bir muziplik yatıyor...

Apple, iOS 18.4 sürümüyle birlikte sessiz sedasız bir emoji devrimi getirdi. Bundan böyle emojileri biz tasarlayacağız gibi duruyor. Bu nasıl olacak? O an nasıl hissediyorsak tam da modumuza göre emojiler çıkartma imkanımız olacak. Ancak bu güncelleme beklentileri pek karşılamadı.

Hatta tam aksine, devrimden çok "sıkıcılığıyla" gündeme düştüyse de, güncelleme kapsamında eklenen yedi adet emojide bir sır vardı.

Sıkıcı Konsept Arkasındaki Devrim

Göz altı torbalı bir yüz, parmak izi, kök sebze ve hatta yapraksız bir ağaç olacak şekilde toplam yedi emoji. Herkesin tepkisi aynıydı: "Bu kadar mı yani?"

Aslında emoji kültürünün bir dönüm noktasında olduğunu kabul edebiliriz. Zira yapay zekanın sınırsız hayal gücü karşısında basit Unicode'lar oldukça yetersiz ve basit kalıyor.

"Keşke şöyle bir emoji olsa" diye iç geçirdiğiniz çok olmuştur. Apple da bu hayali gerçeğe dönüştürmek üzere çalışıyordu—başarıp başarmadığına siz karar verin.

Bu sıkıcı görünen güncellemeyle beraber artık emojilerinizi istediğiniz şekilde güncelleyebileceksiniz. Özelliğin adı Genmoji. Artık Genmoji'yi kullanarak yeni emojiler üretmek birkaç saniyeye indirgendi. Örneğin, "Kafasında papatya olan bir T-Rex" veya "Uzaylı kostümlü bir penguen" yazdığınız zaman emojileriniz karşınıza çıkıyor.

Üstelik bu emojiler birer sticker olarak kalmıyor; mesajlarınızda kullanabileceğiniz, ekranda animasyon halinde oynayan parçalara dönüşüyor. Hatta bunları kopyalayıp başka uygulamalarda da kullanabiliyorsunuz.