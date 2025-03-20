iOS 18.4 Güncellemesiyle iPhone'unuza Gelecek Dört Yeni Özellik

Teknoloji devi Apple, gelişmiş Siri'yi sürekli erteliyor olsa da yeni sistem güncellemelerine tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda iPhone kullanıcılarına yeni iOS 18.4 güncellemesini yakın zamanda sunacak. Güncelleme içinde dört yeni özelliği barındırıyor. Onlardan biri Apple Intelligence destekli öncelikli bildirimler.

Öncelikli bildirimler sayesinde en önemli bildirimleri kilit ekranınızda görüyorsunuz. Böylece gereksiz bildirim karmaşasından kurtuluyorsunuz ve yalnızca önemli olanları görüp işlerinizi detayları kaçırmadan hallediyorsunuz.

Bildirimleri yönetmek için Ayarlar'a giderek hangi uygulamaların öncelikli olacağını seçebilirsiniz. Özellik şu an için yalnızca iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 serisinde destekleniyor.

Ortama Göre Şekillenen Müzik

Müziğini moduna göre uydurmaktan hoşlanan kullanıcılar için "Ortam Müziği" adında bir yenilik getirildi. Dört yeni müzik modu, Kontrol Merkezi'ne ekleniyor ve tek bir dokunuşla farklı ambiyanslarda müzik çalmaya başlıyor. Modlar: Takılma, uyku, üretkenlik (ders çalışma vb. aktiviteler) ve rahatlama olarak adlandırılmış.

Bu modları Apple Music veya kendi çalma listenize bağlayarak özelleştirebilirsiniz. iPhone'unuzun aksiyon butonuna atayabilir veya kilit ekranına ekleyebilirsiniz.

İçinizdeki Şefi Ortaya Çıkaran Apple News+ Food

Evde değişik tarifler denemekten hoşlananlar içinse Apple News+ Food geliyor. Bu özellikle binlerce tarif bir araya geliyor ve pratik, temiz bir arayüzde kullanıcılara aktarılıyor.

Tarifler her gün yenileniyor; tariflerin içinde editörlerin özel olarak seçtiği içerikler, adım adım pişirme tekniği ve malzemeler gibi detaylar bulunuyor. Ayrıca çevrimdışı olarak da erişebiliyorsunuz ve beğendiğiniz ya da sonradan denemek istediğiniz tarifleri favorilere kaydedebiliyorsunuz.

Sistem, Saat uygulamasıyla da entegre çalışıyor. Pişirmenizi zamanlayabiliyorsunuz, böylece hiçbir tarif yanıklardan muzdarip olmuyor.

7 Yeni Emoji Ekleniyor

Kullanıcıların fazla önem verdiği bir detay mı bilemiyoruz ama güncellemeyle beraber 7 yeni emoji ekleniyor. Bunlar:

Yapraksız ağaç

Arp

Sıçrama efekti

Kök sebze

Yorgun yüz

Kürek

Parmak izi

Genmoji gibi yapay zeka destekli emoji üretme araçlarının olduğu bir çağdayken emojilere gerek var mı, bu halen bir tartışma konusu. Genel olarak güncelleme, kullanıcıların konforuna göre tasarlanmış. Siz ne dersiniz?