iOS 19 Kod Adı Sızdırıldı: Teması Belli Oldu

Apple ile ilgili birçok güvenilir kaynak, iOS 19'un önceki sürümden çok daha farklı bir arayüzle geleceğini söylüyor. Bu, uzun süredir konuşulan bir söylenti. Son olarak bu iddiayla ilgili bir gelişme yaşandı. Yeni arayüzle ilgili yeni bir ipucu ortaya çıktı.

iOS 19'un Kod Adı Belli Oldu

Apple'a yakın güvenilir kaynaklardan Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre şirket, iOS 19 ile sunacağı yeni arayüz için "Solarium" kod adını kullanıyor. Solarium, bol güneş ışığı alan cam duvarlara sahip bir oda anlamına geldiğinden bu kod adı iOS 19’un daha şeffaf ve cam benzeri bir tasarıma sahip olacağına işaret ediyor. Buna göre Apple Vision Pro'nun işletim sistemi visionOS'u andıracağını söyleyebiliriz.

Yakın zamanda iOS 19'un Kamera ve Mesajlar uygulamalarına ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıkmıştı. Bu görüntülerde ise uygulama arayüzlerinin daha şeffaf bir tasarıma sahip olduğu görüldü.

Gurman, daha önce iOS 19'un, iOS 7'nin düz tasarıma geçmesi gibi büyük bir arayüz değişikliği sunacağını söylemişti. Öte yandan Apple, 9 Haziran'da WWDC etkinliği gerçekleştirecek ve burada iOS 19'un ilk beta sürümü tanıtılacak. Tabii geliştiriciler için yayınlanacak. Eylül ayında ise herkese sunulacak.