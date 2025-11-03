Yaklaşan Kritik iOS Güncellemesi Ortaya Çıktı: Neler Sunacak?

Apple bu hafta iPhone kullanıcılarını hızlı bir güncelleme yağmuruna tutmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre şirket önümüzdeki saatlerde yeni iOS 26.1 sürümünü kullanıcıların beğenisine sunarken hemen ardından bir sonraki güncellemenin beta sürümünü de yayınlayacak.

iOS 26.2 Beta adlandırılması beklenen yeni güncelleme, hem erken bir tarihte yayınlanacak olması hem de uzun süredir merak edilen büyük özellikleri beraberinde getireceği iddiaları şimdiden teknoloji dünyasını heyecanlandırdı. Gelin bu yeni sürümün çıkış tarihine ve beklenen tüm detaylara yakından bakalım!

iOS 26.2 Beta Salı Günü Yayınlanabilir

Apple'a olan yakınlığı ile bilinen analistlere göre, uzun bir süredir beklenen iOS 26.1 pazartesi gecesi yayınlanacak. Daha sonrasında şirket sürpriz bir hamleyle iOS 26.2 Beta sürümünü de salı günü geliştiriciler ve meraklı iPhone kullanıcılarının beğenisine sunacak.

Eğer söz konusu iddialar gerçekleşirse, Apple'ın bu yılki güncelleme çalışmaları temposunun iOS 18 dönemine kıyasla belirgin şekilde hızlandığı söylenebilir.

Yeni Güncellemeler Neler Sunacak?

Önümüzdeki saatlerde yayınlanması beklenen iOS 26.1 temel olarak küçük çaplı bir güncelleme olacak. Yeni sürümün en göze çarpan yeniliği Liquid Glass arayüzü için 'Tinted' adı verilen bir renk ayarı seçeneği olacak.

Bu yeni ayar sayesinde kullanıcılar günlük kullanımda zaman zaman okunabilirlik sorunlarına neden olan Liquid Glass arayüzünün renk tonlarını kolayca değiştirebilecek ve böylece net, okunabilir bir arayüze kavuşabilecek. Ancak bu özelliğin etkinleştirmesiyle arayüzün alıştığımız görsel şıklığından feragat edileceği de dile getiriliyor.

Peki iOS 26.2 Beta hangi yenilikleri beraberinde getirecek? Söylentilere göre yeni sürüm ile birlikte kullanıcıların bir süredir beklediği iki kritik özellik hayata geçirebilir.

RCS Mesajlaşma Şifrelemesi: Apple'ın yakında kullanıma sunulacağını duyurduğu RCS mesajlaşma için uçtan uca şifreleme teknolojisi bu sürüm ile hayata geçirilebilir.

Apple'ın yakında kullanıma sunulacağını duyurduğu RCS mesajlaşma için uçtan uca şifreleme teknolojisi bu sürüm ile hayata geçirilebilir. Apple Wallet Pasaport Desteği: Apple Cüzdan uygulamasının iOS 26.2 ile birlikte artık ülke pasaportlarını da bünyesinde barındırabileceği dile getiriliyor.

Apple'ın daha öncesinde duyurduğu iOS 26 güncelleme takvimine sadık kalması durumunda, iOS 26.2'nin kararlı sürümü aralık ayının ilk günlerinde kullanıma sunulabilir. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bir sonraki iOS güncellemesi hangi yenilikleri içermeli? Yorumlarda buluşalım.