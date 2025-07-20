Arkadaşlarınıza Atmadan Duramayacağınız 8 Yeni Emoji iPhone'lara Geliyor!
Dünya Emoji Günü'nde Unicode Konsorsiyumu'nun duyurduğu 8 yeni emoji iOS 26 ile birlikte iPhone'lara gelecek. İşte yakında hayatımıza girecek yeni emojiler...
Geçtiğimiz haziran ayında tanıtılan yeni iOS 26 ile birlikte iPhone'ların arayüz tasarımı büyük ölçüde değişecek. Başta Liquid Glass isimli yeni tasarım dili olmak üzere pek çok yenilik yeni işletim sisteminin kararlı sürümü ile beraber kullanıcılarla buluşacak. Bunun yanı sıra her yıl olduğu gibi yeni emojiler de iOS 26 ile birlikte iPhone'lara gelecek.
Bilmeyenler için, her yıl 17 Temmuz Dünya Emoji Günü olarak kutlanıyor. Unicode Konsorsiyumu isimli kuruluş ise her sene bu özel günde yeni emojilerini duyuruyor. Genellikle de bu yeni emojilerin, o yıl tanıtılan iOS sürümüyle iPhone'lara geldiğini görüyoruz. Unicode Konsorsiyumu, kısa bir süre önce Dünya Emoji Günü'ne özel olarak 8 yeni emoji duyurdu. Bu emojilerin yakında iOS 26 ile beraber iPhone kullanıcılarına ulaşması bekleniyor.
iPhone'lara Gelecek Yeni Emojiler Belli Oldu
Unicode Konsorsiyumu tarafından bu yıl Bu yıl 160'tan fazla aday arasından seçilen 8 emoji belli oldu. Buna göre Apple emoji listesine eklenecek 8 yeni emoji şu şekilde:
- Elma Çekirdeği
- Bale Dansçıları
- Çarpık Yüz
- Dövüş Bulutu
- Tüylü Yaratık
- Orka
- Trombon
- Hazine Sandığı
Apple genellikle Unicode tarafından duyurulup tasarlanan bu emojileri kullanıma sunmadan önce kendi tasarım diliyle ufak donuşlara imza atıyor. Bu nedenle yeni emojileri ilk duyurulduğu halinden daha farklı olarak görebiliriz.
Ayrıca yeni emojilerin iOS 26'nın ilk kararlı sürümü ile gelme ihtimali de epey düşük. Zira Apple genellikle işletim sistemlerinin ara güncellemelerinde hazırladığı yeni emojileri kullanıcılara sunuyor. Örneğin, geçtiğimiz yıl duyurulan yeni emoji paketi Mart 2025'te yayınlanan iOS 18.4 ile gelmişti.
Dünya Emoji Gününüz Kutlu Olsun! - Emoji İncelemesi
Dünya Emoji günü nedir, ortaya nasıl çıktı? Emoji nedir nasıl ortaya çıktı sorularını cevapladığımız bu videomuzda Emojileri yakından inceliyoruz.
Android Cihazlarda Kişilere Emoji Ekleme Nasıl Yapılır?
Android işletim sistemine sahip telefonlarda kişilere emoji ekleme yapılabilmesi için uygulanabilecek iki farklı yöntem bulunuyor. İşte yapılması gerekenler!
Peki siz yeni emojiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz iPhone'lara başka hangi emojilerin gelmesini istersiniz? Yorumlarda buluşalım...