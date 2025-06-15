Uykucular Dikkat! İşte Yeni iOS 26 Özelliği
Apple, iOS 26 ile birlikte alarm kullanan kullanıcıların hoşuna gidecek alarm erteleme süresi değiştirme özelliğini devreye alacak. İşte yeniliğin detayları!
Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 19'u pas geçip doğrudan iOS 26'yı tanıtarak teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Yeni sürümle birlikte birçok dikkat çekici yeniliği duyuran şirket, özellikle alarm kullananları sevindirecek bir özelliği de kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Peki bu yenilik tam olarak ne işe yaracak?
iOS 26 ile Alarm Erteleme Süresi Değiştirilebilecek
Akıllı telefonlarda en çok kullanılan özelliklerden biri hiç şüphesiz alarm. Özellikle sabah işe ya da okula giden kullanıcılar için vazgeçilmez olan bu özellikte çalan alarmı ertelemek de mümkün. Fakat erteleme süresi sabit olarak 9 dakikaydı ve değiştirilemiyordu.
Ancak iOS 26 ile birlikte bu sınırlama kaldırılıyor. Artık ayarladığınız alarm için 1 ile 15 dakika arasında dilediğiniz erteleme süresini belirleyebileceksiniz. Üstelik her bir alarm için farklı süreler tanımlamak da mümkün olacak. Bu noktada alarmın önemli olup olmamasına göre karar verebileceksiniz.
Bu yenilik çok büyük olmasa da kullanıcı deneyimini ciddi anlamda geliştireceğini söyleyebilmek mümkün. iOS 26 ile birlikte herkese sunulacak. Yeni işletim sistemi ise şu anda beta sürecinde ve eylül ayında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.
iOS 26 Yenilikleri
- Yeni "Liquid Glass" tasarım dili: Cam gibi arayüz
- Sekme ve bildirimlerde dinamik küçülme/büyüme efektleri
- Gelişmiş Apple Intelligence (yapay zeka) özellikleri
- Canlı metin ve ses çevirisi (çeşitli uygulamalarda anlık çeviri)
- Görüntüden nesne tanıma, görsel arama ve ChatGPT entegrasyonu
- Kendi emojini oluşturabileceğiniz Genmoji özelliği
- Görüntü üretimi ve düzenleme için Image Playground ve ChatGPT desteği
- Uygulama geliştiricileri için yerleşik Foundation Models Framework (yerel yapay zeka modelleri)
- Telefon uygulamasında bilinmeyen numara filtreleme ve bekletme asistanı
- Mesajlar’da grup yazma göstergesi, özel arka planlar, anketler ve Apple Cash ile para gönderme
- CarPlay’de yenilenen arayüz, kompakt gelen arama ve mesaj bildirimlerinde Tapback desteği
- Oyunlar için merkezi yeni Games uygulaması (App Store ve Arcade oyunları tek yerde)
- Kamera uygulamasında yeni sade tasarım ve temizlik uyarısı
- Fotoğraflar’da sekmeli arayüz, yeni efektler ve “spatial photo” özelliği
- Safari’de uçtan uca görünüm, yüzen sekme çubuğu ve Liquid Glass teması
- Apple Music’te AutoMix (DJ tarzı geçişler), canlı söz çevirisi ve telaffuz rehberi
- Haritalar’da öğrenen rotalar ve ziyaret edilen yerleri kaydetme
- Wallet uygulamasında dijital pasaport ekleme (ABD), biniş kartında iç mekan haritası ve canlı güncellemeler, Apple Pay ile sipariş takibi
- Akıllı batarya yönetimi ve Adaptive Power Mode ile pil ömrünü artıran yenilikler
- WatchOS ile “wrist flick” hareketi ve yapay zekâ destekli Workout Buddy egzersiz koçu
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iOS 26'nın yeni alarm özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.