Uykucular Dikkat! İşte Yeni iOS 26 Özelliği

Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 19'u pas geçip doğrudan iOS 26'yı tanıtarak teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Yeni sürümle birlikte birçok dikkat çekici yeniliği duyuran şirket, özellikle alarm kullananları sevindirecek bir özelliği de kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Peki bu yenilik tam olarak ne işe yaracak?

iOS 26 ile Alarm Erteleme Süresi Değiştirilebilecek

Akıllı telefonlarda en çok kullanılan özelliklerden biri hiç şüphesiz alarm. Özellikle sabah işe ya da okula giden kullanıcılar için vazgeçilmez olan bu özellikte çalan alarmı ertelemek de mümkün. Fakat erteleme süresi sabit olarak 9 dakikaydı ve değiştirilemiyordu.

Ancak iOS 26 ile birlikte bu sınırlama kaldırılıyor. Artık ayarladığınız alarm için 1 ile 15 dakika arasında dilediğiniz erteleme süresini belirleyebileceksiniz. Üstelik her bir alarm için farklı süreler tanımlamak da mümkün olacak. Bu noktada alarmın önemli olup olmamasına göre karar verebileceksiniz.

Bu yenilik çok büyük olmasa da kullanıcı deneyimini ciddi anlamda geliştireceğini söyleyebilmek mümkün. iOS 26 ile birlikte herkese sunulacak. Yeni işletim sistemi ise şu anda beta sürecinde ve eylül ayında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

iOS 26 Yenilikleri

Yeni "Liquid Glass" tasarım dili: Cam gibi arayüz

Sekme ve bildirimlerde dinamik küçülme/büyüme efektleri

Gelişmiş Apple Intelligence (yapay zeka) özellikleri

Canlı metin ve ses çevirisi (çeşitli uygulamalarda anlık çeviri)

Görüntüden nesne tanıma, görsel arama ve ChatGPT entegrasyonu

Kendi emojini oluşturabileceğiniz Genmoji özelliği

Görüntü üretimi ve düzenleme için Image Playground ve ChatGPT desteği

Uygulama geliştiricileri için yerleşik Foundation Models Framework (yerel yapay zeka modelleri)

Telefon uygulamasında bilinmeyen numara filtreleme ve bekletme asistanı

Mesajlar’da grup yazma göstergesi, özel arka planlar, anketler ve Apple Cash ile para gönderme

CarPlay’de yenilenen arayüz, kompakt gelen arama ve mesaj bildirimlerinde Tapback desteği

Oyunlar için merkezi yeni Games uygulaması (App Store ve Arcade oyunları tek yerde)

Kamera uygulamasında yeni sade tasarım ve temizlik uyarısı

Fotoğraflar’da sekmeli arayüz, yeni efektler ve “spatial photo” özelliği

Safari’de uçtan uca görünüm, yüzen sekme çubuğu ve Liquid Glass teması

Apple Music’te AutoMix (DJ tarzı geçişler), canlı söz çevirisi ve telaffuz rehberi

Haritalar’da öğrenen rotalar ve ziyaret edilen yerleri kaydetme

Wallet uygulamasında dijital pasaport ekleme (ABD), biniş kartında iç mekan haritası ve canlı güncellemeler, Apple Pay ile sipariş takibi

Akıllı batarya yönetimi ve Adaptive Power Mode ile pil ömrünü artıran yenilikler

WatchOS ile “wrist flick” hareketi ve yapay zekâ destekli Workout Buddy egzersiz koçu

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iOS 26'nın yeni alarm özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.